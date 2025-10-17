70 tisuća šteka
N1 na najvećoj zapljeni cigareta u povijesti Hrvatske: Švercerima je presudila jedna - Fora
U četvrtak navečer dogodila se i jedna od najvećih zapljena cigareta u povijesti Hrvatske. Carinici su nakon naplatnih kućica na Bregani zaustavili šleper hrvatskih oznaka na kojem se nalazio brodski kontejner s gotovo 70 tisuća šteka, odnosno gotovo 14 milijuna cigareta u kutijama koje nisu označene duhanskim markicama hrvatskog ministarstva financija. Švercerima je presudila jedna - Fora!
Oglas
Na kamionu koji je prevozio brodski kontejner otkriveno je oko 70 tisuća šteka, odnosno skoro 14 milijuna komada cigareta, a za zapljenu je zaslužna jedna od najnovijih članica Carinske uprave - njemačka ovčarka imena Fora.
Carinskoj upravi Fora je iznimno fora, ali krijumčarima sigurno nije. Naime, iako je u službi tek oko godinu dana, ovo je njenoj njuški već druga velika zapljena. Dario je Forin kolega- skupa su sudjelovali u pronalasku cigareta.
"Na temelju sustava analize rizika te uz upotrebu službenog psa za detekciju duhana izvršen je pregled teretnog vozila i kontejnera te je utvrđeno da pas pozitivno reagira na sadržaj u istome. Na temelju deklaracije pregledano je i viđeno da je zapravo deklarirana roba PVC folije", rekao je Dario Kardum.
U akciji je priveden Hrvat rođen 1986., a prijeti mu kazna zatvora do pet godina. Nije se opirao uhićenju, ali je pokušao uništiti dokaze. Tvrdio je kako je mislio da prevozi plastičnu foliju.
"Tržišna vrijednost oko 4 milijuna i 200 tisuća eura, dok je u pitanju zakinutih javnih davanja, radi se o oko 2 milijuna i 200 tisuća eura trošarine, odnosno oko 420 tisuća eura carine i milijun i 148 tisuća eura PDV-a", kaže zamjenik ravnatelja Tihomir Žegrec.
Kontejner s cigaretama je iz luke Rijeka preko Zagreba trebao završiti u zemljama zapadne Europe na tržištu. Zaplijene ove veličine nisu uobičajene, objašnjavaju iz Carinske uprave.
"Ovdje se išlo na velike brojeve. U luku Rijeka dolazi velik broj kontejnera i u ovim folijama u prva dva reda je samo malo smanjen volumen 40-stopnog kontejnera i u principu je baš zbog toga količina velika jer je skoro cijeli kontejner bio pun sa cigaretama. Zato to i je značajna zapljena jer su takve zaplijene rijetke, uvijek se roba sakrije pa taj volumen raste", objasnio je Žegrec.
Iako su do Rijeke cigarete stigle iz Ujedinjenih Arapskih Emirata carinici su utvrdili da su nositelji prava na cigarete Finska i Švicarska. Carinicima je na ovoj akciji čestitao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
"Moram čestitat carinskim službama. Policija je tu došla i obavila svoj dio posla uhićenja, ali cijeli dio detekcije i otkrivanja pošiljke je zasluga carinske službe koja je sve opremljenija", rekao je.
Iz Carinske službe upozoravaju kako Hrvatska nije toliko interesantna krijumčarima kao tržište, ali smo ključna tranzitna zemlja jer se nalazimo na samoj granici Europske unije i Schengena. Carinici su u ovom trenutku zadovoljni svojim učinkom jer nam je udio crnog tržišta ispod prosjeka Europske unije, ali i dalje ulažu u svoje kapacitete. Tako će se uskoro Fori pridružiti i nova generacija detekcijskih pasa.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas