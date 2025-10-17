N1 na najvećoj zapljeni cigareta u povijesti Hrvatske: Švercerima je presudila jedna - Fora

"Ovdje se išlo na velike brojeve. U luku Rijeka dolazi velik broj kontejnera i u ovim folijama u prva dva reda je samo malo smanjen volumen 40-stopnog kontejnera i u principu je baš zbog toga količina velika jer je skoro cijeli kontejner bio pun sa cigaretama. Zato to i je značajna zapljena jer su takve zaplijene rijetke, uvijek se roba sakrije pa taj volumen raste", objasnio je Žegrec.