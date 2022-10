“Na društvenim mrežama je nastao lunapark koji nitko ne kontrolira”

Podijeli:







Izvor: N1

Matej Lončarić, direktor i osnivač JoomBoosa te 24sata video produkcije i Dragan Petric, izvršni urednik časopisa Bug gostovali su u Newsnightu i komentirali utjecaj i budućnost društvenih mreža te odgovornosti kada govorimo o objavljenom sadržaju na društvenim mrežama.

Komentirali su slučaj pedofila koji je putem interneta godinama zlostavljao maloljetnice.

“Djeca koja su žrtve predatora na internetu često se ne usude reći da je došlo do takvih kontakata. Postoje metode prikrivanja tragova na internetu, ali forenzičkim istraživanjima većina toga se može otkriti”, rekao je Petric.

“Svi moramo shvatiti da je ovaj uređaj veoma osoban i koliko se kriminal događa u realnom svijetu, toliko se događa i unutar uređaja”, rekao je Lončarić i pokazao na svoj mobitel. “Mi korištenjem ovog uređaja ulazimo u razne svjetove. Možemo otići u dobrom i lošem smjeru. Mi moramo raditi na edukaciji mladih i policije kako bi se ušlo u trag takvoj vrsti kriminala”, rekao je.

VEZANE VIJESTI Google odobrio Trumpovu društvenu mrežu, dostupna je i za Andriode Nova prevara kruži društvenim mrežama: Mamac im je poznata marka telefona

Kako navodi, državna tijela ne razumiju društvene mreže. “Mi smo imali antibullying kampanju u kojoj smo se bavili sextingom i poticali smo mlade da prijave takve poruke. Danas mladi na internetu šalju svakakve slike, ali morate znati da ne poznajete osobu s druge strane. Ta osoba s tom slikom može učiniti što god hoće. Važno je shvatiti i da većina današnje djece to radi”; rekao je Lončarić.

Petric kaže da njegovo starije dijete svakodnevno koristi društvene mreže. “Koristi TikTok i Instagram, a Facebook i Twitter ga baš i ne zanimaju. po meni je možda i veća opasnost igre u kojima postoji mogućnost komunikacije s drugim ljudima, a to je puno teže za nadzirati”, rekao je.

“Rekao bih da postoji i veći problem, a to su messenger aplikacije”, rekao je Lončarić. “Klinci se dodaju u neku grupu, pa ih prijatelj izbaci, pa nastane veliki bullying. U tim grupama na WhatsAppu, Snapchatu i sličnim aplikacijama, roditelji ne znaju što se događa. Grupica od deset ljudi možda i ne razumije što su učinili nekome kada ga izbace iz grupe. Klinci se uključuju u te svjetove i ne razumiju što je realnost, a što ne. Škole se tu moraju uključiti u edukaciju o psihološkom učinku na tu djecu”, rekao je.

“Na internetu si dozvoljavamo puno više toga nego kada komuniciramo uživo. Tada možemo vidjeti nečiju emotivnu reakciju na naše ruganje. Na internetu je lakše pustiti samog sebe s lanca i koristiti rječnik koji inače u stvarnosti nikada ne bi”, rekao je Petric.

Lončarić kaže da je zato potrebno prijavljivati neprimjereni sadržaj na internetu. “Meni je savjest lakša kada prijavljujem neprimjereni sadržaj na društvenim mrežama”, rekao je.

Petric je komentirao preuzimanje Twittera od strane Elona Muska. “Moguće je i da će se trump vratiti na twitter. On nije prešao granicu u smislu da je nekoga doveo do samoubojstva, ali je poticao na govor mržnje. Rekao bih da je to još jedan oblik zloupotrebe javnog prostora”, rekao je Petric.

“Zanimljivo je pratiti Elona Muska, za kojeg bi se moglo reći da je Twitterov influencer. Kupio si je platformu s kojom se može igrati i vidjet ćemo što će se dogoditi. On je ekscentrična osoba koja donosi puno dobrog i bit će zanimljivo vidjeti novi zamah koji će dati Twitteru”, rekao je Lončarić.

“Rekao bih da je Twitter platforma za slavne osobe, političare i novinare. To je novi način da se obrate svojim fanovima. Tu vidim manji problem nego s Facebookom, koji se pretvorio u mrežu punu mržnje. Mlade to ne zanima, i puno više korisnika im umire nego što se otvara novih računa. Mislim da ta mreža ide samo prema dolje”, rekao je.

Lončarić kaže da društvene mreže poput Facebooka ne plaćaju poreze i ne poštuju zakone. “Naša Vlada nema nikakvu moć i to ih ne interesira, niti to razumiju. Bojim se da im je ta stepenica nedostupna i sumnjam da će nešto poduzeti. Preostaje nam samo educirati mlade”, rekao je Petric.

“Nastao je veliki lunapark koji nitko ne kontrolira, gdje nastaje loš sadržaj i događaju se nesreće”, rekao je Lončarić. “Lajkajte ono što mislite da je dobro kako bi se algoritam prilagodio. Ako lajkate samo aute, vidjet ćete samo aute. Ako lajkate N1 i slične stranice, vidjet ćete što se sve događa oko vas. Nemojte si dopustiti da vas mreže uvuku u crnilo u kojem pratite samo jednu osobu. Ljudi su shvatili koliko je Facebook loš i zato ga ne koriste”, rekao je Lončarić.

“Ako počne dominirati mržnja i svađe, to će ljude zasititi i oni će početi bježati od toga. Ako shvate da i sami postaju anksiozni korištenjem društvenih mreža, neće ih više koristiti”, rekao je Petric.