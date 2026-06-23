"Redovito idem na utakmice, bio sam u Francuskoj 1998. godine, u Portugalu, Njemačkoj, Austriji, Rusiji... Nadam se da ćemo pobijediti Panamu i Ganu, a onda je sve moguće. Naši su nogometaši naučeni igrati takve utakmice," kazao je Turudić u kratkom razgovoru za Hinu i SN.