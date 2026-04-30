Građani su javili medijima kako su vozeći Savskom primijetili kako je pala dizalica na gradilištu Vjesnika. Ipak, kako doznaje 24 sata, dizalica nije pala nego je spuštena iz preventivnih razloga, zbog vjetra.
Dizalica kod Vjesnika je nagnuta, a prema fotografijama koje je objavio 24sata, izgleda kao da će pasti. Kako javljaju, prizor s gradilišta uznemirio je prolaznike jer konstrukcija djeluje nestabilno i kao da prijeti urušavanjem.
Ipak, prema informacijama do kojih je došao 24sata, dizalica je zapravo namjerno polegnuta zbog jakog vjetra. Riječ je o standardnoj sigurnosnoj proceduri kojom se sprječava oštećenje opreme i potencijalna opasnost za radnike i prolaznike.
