Napadnut vozač ZET-a u centru Zagreba

Jučer oko 7 sati u Centru u Ulici Kapotol, 38-godišnji vozač autobusa javnog gradskog prijevoza je upravljao autobusom na relaciji Kaptol -Britanac. Kada se zaustavio na autobusnom stajalištu radi prihvata putnika, tada je nepoznati muškarac počeo verbalno napadati vozača, a potom ga i fizički napao, izvijestila je policija.
Vozaču je liječnička pomoć pružena na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen.
Policijski službenici su nedugo zatim, dolaskom na mjesto događaja zatekli muškarca koji se dovodi u svezu s navedenim te utvrdili da se radi o 73-godišnjaku koji ih je prilikom postupanja omalovažavao i vrijeđao raznim pogrdnim riječima.
Priveden je u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku.
