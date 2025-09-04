Banožić danas opet na sudu: Svjedočit će prometni vještak

Podsjetimo, prema optužnici je Banožić oko šest sati ujutro vozio svoj automobil iz smjera Vinkovaca prema Županji. Navodno je išao u lov. Vozio je, kako se navodi, neprilagođenom brzinom te je u pretjecanju kolone prešao na suprotnu stranu iako je bila smanjena vidljivost zbog magle i smanjena preglednost zbog vozila ispred njega.