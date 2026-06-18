Nastavljena potraga za djetetom nestalim u Dravi

Ilustracija, PU koprivničko-križevačka

Opsežna potraga za djetetom koje je u srijedu navečer nestalo u rijeci Dravi kod mjesta Selnica Podravska u općini Legrad nastavljena je i u četvrtak ujutro.

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Policija je dojavu o nestanku zaprimila u 20:39 sati, nakon čega su na teren odmah upućeni policijski službenici.

U potrazi sudjeluju i vatrogasci te pripadnici HGSS-a, javlja Dnevnik.hr.

Potraga se nastavlja intenzivnim mjerama traganja na području rijeke Drave.