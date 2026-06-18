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KORAK BLIŽE IZRUČENJU

Kazahstanski sud zadržao Vedrana Pavleka u pritvoru: "Strahuje za vlastitu sigurnost"

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N1 Info
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18. lip. 2026. 08:17
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PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL

Bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek mogao bi biti izručen Hrvatskoj nakon što je sud u Kazahstanu odredio njegovo zadržavanje u pritvoru do konačne odluke o izručenju

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Pavlek je uhićen prije mjesec i pol, a USKOK ga sumnjiči za izvlačenje više od 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza.

Protivi se izručenju, tvrdeći da "strahuje za vlastitu sigurnost zbog informacija koje posjeduje", javlja RTL.

Njegovi odvjetnici najavili su žalbu na odluku suda.

"Sud je odobrio ekstradicijsko uhićenje Vedrana Pavleka. Ne slažemo se s tom odlukom i uložit ćemo žalbu višem sudu. Postupak se nastavlja, a obrana djeluje u skladu sa zakonom“, poručili su Pavlekovi branitelji za RTL Danas.

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Teme
hoo hrvatski skijaški savez izručenje kazahstan tjeralica vedran pavlek

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