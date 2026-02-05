Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Nema predaha: Stiže novi val obilne kiše, velika opasnost zbog olujnog vjetra

author
Tea Blažević
|
05. velj. 2026. 07:10
kiša
Pexels / Ilustracija

Poslijepodne će kiša biti češće i drugdje u unutrašnjosti, no prema večeri bi se trebala ipak prorijediti u većini predjela.

Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, kiše i pljuskova ima diljem zemlje, mjestimice u gorju i snijega. Zbog olujnog juga i dalje je u prekidu cijeli niz katamaranskih, trajektnih i brodskih linija u Dalmaciji.

U nastavku četvrtka, osobito još tijekom prijepodneva, lokalno može biti obilnije oborine duž Jadrana i uz Jadran. Poslijepodne će kiša biti češće i drugdje u unutrašnjosti, no prema večeri bi se trebala ipak prorijediti u većini predjela.

Petak donosi novi val kiše, pri čemu će ponovno duž Jadrana i uz Jadran biti obilnije oborine. Nakon prolaznog smirivanja, jugo će ponovno jačati na olujno, zatim i okretati na dijelu obale na jak i olujan sjeverozapadnjak. 

Za vikend će također biti nestabilno. U subotu će još mjestimice biti kiše i pljuskova, češće duž Jadrana i uz Jadran, dok će u nedjelju oborina biti rjeđa. Ipak, nema govora o stabilizaciji vremena, s početkom novog tjedna izgledna je nova obilna kiša. Čini se da će se i u drugom tjednu veljače nastaviti nestabilne prilike, s čestom kišom, tako u ovim trenucima sugeriraju prognostički materijali. 

kiša vremenska prognoza

