Nema predaha: Stiže novi val obilne kiše, velika opasnost zbog olujnog vjetra

Za vikend će također biti nestabilno. U subotu će još mjestimice biti kiše i pljuskova, češće duž Jadrana i uz Jadran, dok će u nedjelju oborina biti rjeđa. Ipak, nema govora o stabilizaciji vremena, s početkom novog tjedna izgledna je nova obilna kiša. Čini se da će se i u drugom tjednu veljače nastaviti nestabilne prilike, s čestom kišom, tako u ovim trenucima sugeriraju prognostički materijali.