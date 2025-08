Nevjerojatne priče liječnika s prve crte bojišnice: "Među zadnjima smo otišli, jedva smo se izvukli"

Danas je to nezamislivo, ali znali su nakon operacija satima ručno upuhivati zrak u pluća pacijenata i tako do transporta. U slučaju da im je neki instrument tijekom operacije pao na pod dezinficirali bi ga u alkoholu i nastavili s poslom. Usprkos tome, u to vrijeme u ratnoj bolnici nije bilo bolničke infekcije.