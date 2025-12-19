Nezakonito odložio i do 60 tona azbestnih ploča u Međimurju

Tridesetogodišnji muškarac osumnjičen je za nezakonito odlaganje veće količine azbestnog otpada na području Općine Podturen, izvijestila je u petak Međimurska policija, navodeći da nastavlja kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti tog slučaja te otkrivanja svih uključenih osoba.
Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ugrožavanja okoliša otpadom, 30-godišnjaka očekuje kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
Kriminalističko istraživanje odlaganja opasnog građevinskog otpada nedaleko od Lončarevog naselja kod Podturna proveli su policijski službenici Službe kriminalističke policije na temelju dopisa Općinskog državnog odvjetništva u Čakovcu, kažu u policiji.
Istraživanjem, u sklopu kojeg su obavljeni očevid i nadzor nadležnog državnog inspektora, utvrđeno je da su nepoznate osobe na prostoru površine oko 900 četvornih metara, na katastarskoj čestici u vlasništvu Općine Podturen i Republike Hrvatske, protuzakonito dovezle i odložile između 50 i 60 tona salonitnih ploča koje sadrže azbest.
Policija je utvrdila i da su na drugoj lokaciji, oko 800 metara od Lončarevog naselja u smjeru naselja Ferketinec, u poljskom predjelu zvanom 'Mursko oko', koji je proglašen zaštićenim krajobrazom u sklopu Regionalnog parka Mura - Drava, nepoznate osobe odbacile opasni građevinski otpad koji sadrži azbest na prostoru veličine oko 140 četvornih metara.
Tridesetogodišnjeg hrvatskog državljanina sumnjiče da je tijekom 2025. u više navrata s područja Republike Slovenije na lokaciju kod Lončarevog naselja protuzakonito dovezao i odložio oko 10 tona salonitnih ploča koje sadrže azbest.
