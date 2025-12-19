Nezakonito odložio i do 60 tona azbestnih ploča u Međimurju

Istraživanjem, u sklopu kojeg su obavljeni očevid i nadzor nadležnog državnog inspektora, utvrđeno je da su nepoznate osobe na prostoru površine oko 900 četvornih metara, na katastarskoj čestici u vlasništvu Općine Podturen i Republike Hrvatske, protuzakonito dovezle i odložile između 50 i 60 tona salonitnih ploča koje sadrže azbest.

