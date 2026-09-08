Plenković kritizirao europske lidere zbog Ratka Mladića i Srbije: Evo što je odgovorila Von der Leyen

Na insistiranje novinara na temelju čega se tvrdi da nije riječ o pogrebu s državnim počastima, ako su u ispraćaj uključne državne institucije, vojska, ministri, državna zastava, glasnogovornica Pinho je rekla da je "na Srbiji da odluči kako će organizirati sprovod. Mi smo jasno iznijeli svoje stajalište".