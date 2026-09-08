"DUBOKO ŽALOSNO"
Plenković kritizirao europske lidere zbog Ratka Mladića i Srbije: Evo što je odgovorila Von der Leyen
Službena potpora i nazočnost visokih srbijanskih dužnosnika na pogrebu Ratka Mladića duboko su žalosni i pokazuju neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem nedavne europske povijesti, objavili su predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.
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"Elementi službene podrške i prisutnost nekih visokih srbijanskih dužnosnika na pogrebu duboko su žalosni. Oni pokazuju neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem nedavne europske povijesti i proturječe vrijednostima koje podupiru put Srbije prema Europskoj uniji", kaže se u poruci koju su odvojeno objavili na društvenim mrežama Von der Leyen i Costa.
Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, koji je umro u zatvoru izdržavajući doživotnu kaznu, pokopan je u obiteljskoj grobnici na beogradskom Topčiderskom groblju uz crkvene obrede i vojne počasti, a među tisućama ljudi u mimohodu i pogrebnoj povorci bili su i pojedini ministri srbijanske vlade i dužnosnici RS-a.
The images from Ratko Mladić’s funeral yesterday in Belgrade were shocking.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 8, 2026
Ratko Mladić was a convicted war criminal. He was responsible for genocide, war crimes, and crimes against humanity. He died while serving a life sentence for the Srebrenica genocide and other crimes.…
"Slike s pogreba Ratka Mladića jučer u Beogradu bile su šokantne", kaže se u istovjetnoj izjavi predsjednice Komisije i predsjednika Europskog vijeća.
Čelnici dviju europskih institucija dodaju da je "Ratko Mladić bio osuđeni ratni zločinac. Bio je odgovoran za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Umro je služeći doživotnu kaznu za genocid u Srebrenici i druge zločine".
Hrvatski premijer Andrej Plenković je kritizirao blagu reakciju Europske komisije na ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića uz visoke počasti, ustvrdivši da je na događaje u Beogradu trebao reagirati sam vrh EU-a.
Nešto ranije na redovitoj konferenciji za novinare glasnogovornica Komisije Paula Pinho rekla je da pogreb u Beogradu nije održan uz državne počasti.
"Čuli smo da je bio predviđen pogreb s državnim počastima, ali to se nije dogodilo", rekla je glasnogovornica Komisije.
Na insistiranje novinara na temelju čega se tvrdi da nije riječ o pogrebu s državnim počastima, ako su u ispraćaj uključne državne institucije, vojska, ministri, državna zastava, glasnogovornica Pinho je rekla da je "na Srbiji da odluči kako će organizirati sprovod. Mi smo jasno iznijeli svoje stajalište".
Plenković smatra da je "jako loše" da je izvršno tijelo EU-a reagiralo samo na razini glasnogovornice.
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