ENIMARK PONJEVIĆ
Kontroverzni poduzetnik koji je prijetio Tomaševiću, vrijeđa prosvjednike na Facebooku
Nakon velikog prosvjeda za Liku održanog u Zagrebu, društvene mreže preplavile su brojne reakcije i razna viđenja događaja na gradskim ulicama.
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Tako je i aktivistica iz Rijeke Iva Davorija u svojoj objavi opisala atmosferu s terena, istaknuvši da je privid pomirenja ljevice i desnice bio iskrivljen. Prema njezinim navodima, skupina okupljenih napadala je i vrijeđala antifašistički dio kolone na više lokacija u gradu, od kojih je dio izvikivao "u boj u boj", dok su kod Glavnog kolodvora bacane pune boce vode i nasilno oduzeta te zgažena zastava.
Dodala je kako su na Trgu bana Jelačića doživjeli uvrede poput "stoko komunistička" usmjerene prema osobama alternativnog izgleda te naglasila da na terenu nije bilo dovoljno redara ni policije koji bi ih zaštitili.
Na te se navode u komentarima oštro osvrnuo kontroverzni zagrebački poduzetnik Enimark Ponjević, uputivši niz uvreda na račun prosvjednika i političkih neistomišljenika. U svojim je objavama psovao "majku komunističku", uz poruku "svaka čast našim dečkima koji su vas školovali" i opasku da su "dobro i prošli". U daljnjoj raspravi s spomenuo je u pogrdnom tonu i Možemo.
Ponjević je u javnosti odranije poznat po oštrim sukobima sa zagrebačkom gradskom upravom i gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem. Gradonačelnik ga je javno prozvao zbog nelegalnog korištenja prostora na zagrebačkom Hipodromu i nasilnog ponašanja prema drugim korisnicima, ustvrdivši da je ilegalno okupirao dio kapaciteta.
Sukob je dodatno eskalirao kada je Ponjević na društvenim mrežama objavio povijesnu fotografiju vješanja uz imena gradonačelnika Tomaševića, njegovog zamjenika Korlaeta i voditelja Hipodroma Kostanjevića te ih prozvao "konjokradicama", zbog čega je zagrebačka policija pokrenula izvide zbog sumnje na kazneno djelo prijetnje. Nije poznato jesu li ti izvidi doveli do pokretanja slučaja protiv Ponjevića...
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