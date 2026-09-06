Kontroverzni poduzetnik koji je prijetio Tomaševiću, vrijeđa prosvjednike na Facebooku

Tako je i aktivistica iz Rijeke Iva Davorija u svojoj objavi opisala atmosferu s terena, istaknuvši da je privid pomirenja ljevice i desnice bio iskrivljen. Prema njezinim navodima, skupina okupljenih napadala je i vrijeđala antifašistički dio kolone na više lokacija u gradu, od kojih je dio izvikivao "u boj u boj", dok su kod Glavnog kolodvora bacane pune boce vode i nasilno oduzeta te zgažena zastava.