Grmoja o odnosu s Raspudićima: “Dosta me to pogodilo to s Ninom, a Marija nikad nije željela jednu stvar”

Patrik Macek/PIXSELL

Mostov Nikola Grmoja nedavno je govorio o raskolu u Mostu, odnosu s bračnim parom Selak-Raspudić i o tome što je prethodilo raspadu. Podsjetimo, u travnju prošle godine, Raspudići su napustili Most.

Jedan od razloga raskola je i svađa između Marije Selak Raspudić i Marina Miletića oko stavova o pobačaju.

“Oni kojima je prioritet Bruxelles i koji su sve činili za fotelju se nalaze na toj listi. Ali naše razilaženje se odnosi na čitav niz nekih drugih stvari koje nismo uspjeli razriješiti, ali to nije nikakva tragedija”, rekla je svojedobno Selak Raspudić o toj temi.

O raspadu stranke sada je ponovo govorio saborski zastupnik Nikola Grmoja.

“Nino nije kriv, za sve je kriva Marija i njezina neobuzdana ambicija”, rekao je Grmoja, odgovarajući na pitanje voditelja Podcasta Inkubator Ratka Martinovića o tome u kakvim je danas odnosima s bračnim parom Selak-Raspudić i što je prethodilo raskolu i naglom odlasku Marije Selak Raspudić i Nine Raspudića iz Mosta.

“Ona je jako vrijedna, jako britka, jako pametna – dakle, kvalitetna. Ali problem je ta njezina ambicija koja je dosta neobuzdana, ‘ajmo to tako reći. I mislim da je to u korijenu svega pa i tog razlaza. Mislim da smo mi učinili sve da ih zadržimo”, rekao je Grmoja, prenosi Dnevnik.hr.

Potom je ispričao kako su Božo Petrov i on prevalili put od petsto kilometara samo kako bi Raspudića molili da se vrati u Most, ali da su poljubili vrata njihovog stana jer ih Marija Selak Raspudić nije željela pustiti u svoj dom.

“Došli smo svi i molili ih. Ne želim otvarati te stare rane. Dosta me to pogodilo s Ninom. On je baš istinski želio biti u Mostu. Marija, to nikada nije željela. Kopaš mi po srcu, Rale. Žao mi je. Napravili su trenutnu štetu Mostu, ali mi smo se oporavili”, rekao je Grmoja.

