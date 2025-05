Dodaje da vlast nije svjesna koliko svojim nemarom i neznanjem otežavaju život građanima: "Njima je nebitno što nama nedostaje pedijatara i ginekologa, to se ne može nadoknaditi preko noći, a mi tek tada raspisujemo specijalizacije, tek tada tražimo kadar, a o tome je trebalo razmišljati puno prije, to je trebalo planirati. Neprihvatljivo je da smo izgubili sekundarnu zdravstvenu skrb u domu zdravlja pa pacijenti odmah nakon primarnog liječnika idu prema bolnici, dolazi do opterećenja KBC Splita. Toliko je problema nagomilano da kada vratimo županiju nakon 32 godine morat ćemo raditi 24 sata dnevno. Da nisam sigurna u to ne bih se kandidirala na funkciju."