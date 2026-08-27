Zagreb pokrenuo anketu o vrućinama: Građane pitaju bi li dio parkirnih mjesta zamijenili stablima

Urbani toplinski otoci dijelovi su grada u kojima su temperature za vrijeme vrućina znatno više nego u okolnim područjima. Njihov nastanak povezan je s nedostatkom zelenila i vodenih površina, velikim asfaltiranim i popločenim površinama te građevinama i materijalima koji tijekom dana nakupljaju toplinu, a potom je isijavaju i noću, ističe gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, naglasivši da grad treba prilagođavati kako bi bio ugodniji i sigurniji za život, uz pomoć iskustava samih građana.