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do 13. rujna

Zagreb pokrenuo anketu o vrućinama: Građane pitaju bi li dio parkirnih mjesta zamijenili stablima

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N1 Info
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27. kol. 2026. 11:51
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Patrik Macek/PIXSELL

Grad Zagreb do 13. rujna provodi anketu o podnošenju vrućina u gradu u cilju boljeg razumijevanja iskustava građana i osmišljavanja učinkovitih mjera prilagodbe klimatskim promjenama, priopćeno je u srijedu iz Grada.

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Anketa obuhvaća pitanja o iskustvu s toplinskim valovima, korištenju mjera rashlađivanja, percepciji zelenih površina te prijedlozima za poboljšanje otpornosti grada na vrućine.

Neka od pitanja su i: "Biste li željeli da se dio parkirnih mjesta u vašem susjedstvu trajno zamijeni stablima ili „džepnim šumama“? A da se neka parkirna mjesta barem privremeno pretvore u prostor sa zelenilom u teglama i mjestima za sjedenje?

To su samo neke od mogućih mjera o kojima Grad Zagreb ovih dana traži mišljenje stanovnika. Ponuđen je cijeli niz mjera kojima bi se moglo pokušati smanjiti zagrijavanje gradskih četvrti.

Iz Grada navode da je anketa anonimna i namijenjena svim stanovnicima Zagreba. Podaci će biti prikazivani isključivo zbirno, bez mogućnosti prepoznavanja pojedinačnih sudionika.

Ovdje možete ispuniti anketu.

Što su urbani toplinski otoci?

Urbani toplinski otoci dijelovi su grada u kojima su temperature za vrijeme vrućina znatno više nego u okolnim područjima. Njihov nastanak povezan je s nedostatkom zelenila i vodenih površina, velikim asfaltiranim i popločenim površinama te građevinama i materijalima koji tijekom dana nakupljaju toplinu, a potom je isijavaju i noću, ističe gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, naglasivši da grad treba prilagođavati kako bi bio ugodniji i sigurniji za život, uz pomoć iskustava samih građana.

Visoke temperature mogu uzrokovati toplinsku iscrpljenost i zdravstvene poteškoće, osobito kod starijih osoba, djece, kroničnih bolesnika, osoba smanjene pokretljivosti, građana lošijeg imovinskog statusa te osoba koje rade na otvorenom, dok povećana toplina nepovoljno utječe i na drveće i ostale dijelove urbanog ekosustava te povećava potrošnju energije za hlađenje prostora.

Grad već kao mjere tijekom toplinskih valova navodi besplatan ulaz na bazene i u muzeje te ulaganja u sadnju drveća i ozelenjavanje. Sada od građana želi dobiti detaljniju sliku o tome gdje ih i na koji način vrućina najviše pogađa te kakve bi intervencije željeli u svojim četvrtima.

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Teme
anketa grad zagreb parking vrućine

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