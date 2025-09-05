Neće poslati djecu na nastavu
Počinje nova školska godina, ali ne za sve. Roditelji u ovoj školi najavili su bojkot: "Ovo nisu uvjeti za djecu"
Nastava za školarce počinje u ponedjeljak, ali ne za sve. U Donjem Dragonošcu, na području Brezovice, roditelji su najavili bojkot, taj dan neće slati djecu u školu.
Ova četverogodišnja osnovna škola je oštećena u petrinjskom potresu još 2020. godine te su učenici preseljeni u DVD Donji Dragonožec gdje su neki proveli sve četiri godine svog osnovnoškolskog obrazovanja. Roditelji kažu – nedostaje im ono najosnovnije – a Ustav RH člankom 66. propisuje jednake uvjete obrazovanja za svu djecu.
"To je taj članak Ustava zato što djeca ovdje nemaju jednake uvjete kao u ostatku Grada Zagreba, a mi smo isto Grad Zagreb što mnogi često zaboravljaju. Djeca ovdje su, kao što vidite, u prevelikoj dvorani koja nije namijenjena za učionicu, dok na katu su u sasvim maloj učionici koja je neki bivši ured prenamijenjen u učionicu i to nisu uvjeti za djecu", govori majka Tea Cerovski.
Nezadovoljstvo uvjetima rezultiralo je time da nova školska godina za ove učenike ipak neće početi u ponedjeljak.
"Organiziramo u ponedjeljak bojkot, jednodnevni bojkot nastave i protest koji će se odviti ovdje pred našom pomoćnom školom u osam sati ujutro. Želimo sami upozoriti na činjenicu da smo mi već pet godina ovdje i iako planovi i nekakve pozadinske pripreme za izgradnju nove škole se odvijaju mi smatramo da to je nedopustivo da i sljedeću, šestu, školsku godinu djeca pohađaju ovdje", priča nam majka Maja Blaguški.
Više pogledajte u prilogu Maje Štrbac.
