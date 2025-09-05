Počinje nova školska godina, ali ne za sve. Roditelji u ovoj školi najavili su bojkot: "Ovo nisu uvjeti za djecu"

"To je taj članak Ustava zato što djeca ovdje nemaju jednake uvjete kao u ostatku Grada Zagreba, a mi smo isto Grad Zagreb što mnogi često zaboravljaju. Djeca ovdje su, kao što vidite, u prevelikoj dvorani koja nije namijenjena za učionicu, dok na katu su u sasvim maloj učionici koja je neki bivši ured prenamijenjen u učionicu i to nisu uvjeti za djecu", govori majka Tea Cerovski.