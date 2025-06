Nova riječka gradonačelnica: Uvodimo besplatan prijevoz za starije od 65

Govoreći o postupku konstituiranja riječkoga Gradskog vijeća, Rinčić je izvijestila da su do sad razgovarali s većinom političkih opcija koje su osvojile mjesta u Gradskom vijeću, a da će se do 26. lipnja, kad je sazvana konstituirajuća sjednica, razgovarati sa svima. Cilj je izgradnja konstruktivnog dijaloga i međusobnog povjerenja. Nadam se da će se Gradsko vijeće konstituirati bez problema, kao što je to bio slučaj u Županijskoj skupštini PGŽ, navela je.