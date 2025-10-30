Javed Patel, novi britanski veleposlanik u Hrvatskoj, bio je gost N1 Studija uživo kod Hrvoja Krešića.
Patel je već nekoliko mjeseci u Hrvatskoj, a s nama je podijelio svoje prve dojmove.
"Ovdje sam već dva mjeseca i čini mi se da sam prošao Hrvatsku uzduž i poprijeko. Moram reći da je vaša zemlja prekrasna“, rekao je Patel.
Osvrnuo se i na svoje dosadašnje iskustvo i karijeru.
"Radim u Ministarstvu vanjskih poslova gotovo 20 godina i imam privilegij upoznati različite kulture u raznim dijelovima svijeta, ali se istodobno bavim i teškim pitanjima. Veći dio karijere proveo sam baveći se nacionalnom sigurnošću i protuterorizmom. Sigurnost i poboljšavanje životnih uvjeta ljudi velik su dio onoga što radim“, rekao je Patel, koji je bio zadužen i za Gazu.
Nama je otkrio kako gleda na trenutačnu situaciju u toj zemlji.
"Moram reći da je ovo vrlo tužna situacija. Ne mogu reći ništa više osim da se radi o nečemu strašnom. Svi žele mir na Bliskom istoku. Bio sam ondje i želim da napokon nastupi trajan mir. Na temelju svog iskustva iz Iraka znam da su, bez obzira na to koliko je situacija teška, pregovori i razgovori uvijek put naprijed i uvijek postoji način da se postigne mir. Vjerujem da će sve strane sjesti za pregovarački stol i pronaći način da se postigne dogovor, jer nam je to svima u interesu“, rekao je.
Otkrio je i razloge svojeg dolaska u Hrvatsku.
"Ovdje sam kako bih dodatno osnažio odnose između svoje zemlje i Hrvatske. Tijekom prvih nekoliko tjedana doista me nadahnulo koliko smo već ostvarili uspjeha u pogledu trgovine, i želim da se ta suradnja dodatno poveća. Moja zemlja najveći je ulagač u Hrvatsku izvan Europske unije. Iznosi dosežu oko 500 milijuna eura, ali možemo ih i povećati. Puno je područja na kojima možemo unaprijediti naše partnerstvo“, rekao je Patel.
