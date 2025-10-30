"Moram reći da je ovo vrlo tužna situacija. Ne mogu reći ništa više osim da se radi o nečemu strašnom. Svi žele mir na Bliskom istoku. Bio sam ondje i želim da napokon nastupi trajan mir. Na temelju svog iskustva iz Iraka znam da su, bez obzira na to koliko je situacija teška, pregovori i razgovori uvijek put naprijed i uvijek postoji način da se postigne mir. Vjerujem da će sve strane sjesti za pregovarački stol i pronaći način da se postigne dogovor, jer nam je to svima u interesu“, rekao je.