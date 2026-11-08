GUP SESVETE
Velika transformacija Sesveta: Evo što se planira na prostoru Sljemena, Badela i Ciglane
Prostor bivše tvornice Sljeme u Sesvetama predviđen je za razvoj budućeg gradskog središta s javnim, poslovnim i stambenim sadržajima, pogotovo za priuštivo stanovanje, predviđaju izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana (GUP) Sesveta.
O njima će u četvrtak odlučivati zagrebačka Gradska skupština, najavio je za Hinu Nikša Božić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, izrađivača izmjena i dopuna GUP-a.
Cilj je izmjena, objasnio je, prilagoditi prostorni razvoj Sesveta potrebama stanovnika i gospodarstva, unaprijediti javnu infrastrukturu te u planiranje snažnije uključiti zelene površine i mjere prilagodbe klimatskim promjenama.
GUP Sesveta donesen je 2003. godine i od tada je šest puta mijenjan. Posljednje sveobuhvatne izmjene usvojene su 2015. godine. U aktualni postupak krenulo se zbog zastarjelih prostornih rješenja i potrebe za usklađivanjem s europskim klimatskim i okolišnim politikama.
Tijekom javne rasprave zaprimljeno je oko 550 primjedbi, od kojih je gotovo trećina prihvaćena ili djelomično prihvaćena, nakon čega je javna rasprava ponovljena.
Prostor bivše tvornice kao novo središte
Jedan od najvažnijih zahvata odnosi se na prostor bivše tvornice Sljeme, za koji Božić kaže da je najveći prostorni potencijal Sesveta zbog neposredne povezanosti s postojećim središtem.
Na tom se području planira kombinacija javnih, stambenih i poslovnih sadržaja. Poseban naglasak stavljen je na izgradnju javnih sadržaja koji nedostaju Sesvetama, ali i na mogućnost gradnje stambenih zgrada, osobito za potrebe priuštivog stanovanja. Na prostoru bivše tvornice već se gradi glazbena škola.
Važna prednost lokacije njezina je prometna dostupnost. Prostor se nalazi neposredno uz željeznički kolodvor, na kojem se povezuju vlakovi i autobusne linije iz šireg sesvetskog područja, dok je do zagrebačkoga Glavnog kolodvora vlakom moguće stići za približno 20 minuta.
Za cijelo područje planira se javni urbanističko-arhitektonski natječaj koji bi obuhvatio i povezivanje novog središta s postojećim centrom Sesveta te Novim Jelkovcem.
Ta poveznica je planirana kao sustav tematskih parkova s mogućnošću gradnje javnih sadržaja.
"Novi ili sesvetski Zrinjevac"
Za Novi Jelkovec Božić kaže da je "dobar mikro urbanizam stambenog naselja ali na potpuno pogrešnom mjestu usred gospodarske zone, nekadašnje svinjogojske farme" te ga se namjerava povezati "u urbano tkivo". Dio gospodarske namjene prostora izdvojit će se u mješovitu namjenu, te će se moći graditi zgrade za stanovanje ali i sadržaji koji nedostaju Novom Jelkovcu.
"Znači sjeverno od postojećeg proširujemo stambeno naselje Novi Jelkovec da se ono može dopuniti, oplemeniti i da se sustavom zelenih površina na trasi nekadašnjeg Rimskog puta može povezati s prostorom nekadašnje tvornice Sljeme i ispod željezničke pruge sa postojećim središtem Sesveta", objasnio je Božić.
Naglasio je da je taj potez zelenih površina širine kao zagrebački Zrinjevac, pa je već i prozvan "Novi ili sesvetski Zrinjevac". Taj potez nije isključivo "zelen" jer je u njemu dopuštena javna i društvena namjena, ugostiteljsko-turistička i sportsko-rekreacijska.
Po uzoru na zagrebački i na sesvetskom "Zrinjevcu" se mogu pojaviti "točkasto" sadržaji javne namjene.
Na prostoru Badela stambeno-poslovna zona
Drugo važno područje urbane transformacije nalazi se na prostoru nekadašnje tvornice Badel, zapadno od središta Sesveta. Tamo se planira zona mješovite stambeno-poslovne namjene, koja bi nakon izmjena GUP-a mogla krenuti u izravnu realizaciju.
Predviđa se i "zeleni spoj" te zone sa središtem Sesveta, gdje je planiran javni park uz potok Vuger.
Poslovni sadržaji ići će prema Ulici Ljudevita Posavskog, a stambena namjena prema središtu Sesveta. Riječ je o privatnom vlasništvu, a Grad će otkupiti prostor za dječji vrtić i park. Sve druge sadržaje razvijat će privatni investitor te će kroz središte poteza trebati ostvariti šetnicu povezanu sa središtem Sesveta.
Na prostoru nekadašnje Ciglane predlaže se djelomična prenamjena u zelenu zonu i zonu sporta i rekreacije, a na preostalom dijelu planirana je mješovita namjena s obvezom planiranja ambulante i vrtića. Uz Ciglanu je planirana i važna prometnica – kao spona Bjelovarske i Varaždinske ulice.
Za područje Dubokog jarka planirana je mogućnost gradnje novog stambenog naselja s javnim sadržajima uz obvezu prethodno izrađenog elaborata valorizacije šumskog prostora i plana sanacije prostora.
Promjene u prometnoj mreži
Izmjene sesvetskog GUP-a donose i promjene prometne mreže. U središtu Sesveta prelazak preko željezničke pruge planira se prvenstveno kroz pješačke i biciklističke veze prema novom središtu na prostoru Sljemena, dok su izvan centra predviđeni novi denivelirani kolni prijelazi.
Uz željeznički kolodvor, s njegove sjeverne i južne strane, planira se intermodalani terminal koji bi omogućio povezivanje željezničkog, autobusnog i ostalih vrsta prijevoza.
Planira se i nova prometnica uz kanal Jelkovec do produžene Ulice grada Vukovara i s novim deniveliranim prijelazom ispod pruge.
Produžuje se i zagrebačka Branimirova ulica prema istoku kako bi se ostvarila svojevrsna sjeverna obilaznica Sesveta.
Kad je riječ o usklađivanju s EU zelenim politikama - izrađena je stručna podloga Studija zelene infrastrukture, koja je predložila cjeloviti koncept razvoja zelene infrastrukture.
Riječ je o sustavnom planiranju mreže parkova stambenih naselja i zelenih koridora uz otvorene tokove potoka. Na šest dodatnih metara od korita potoka omogućuje se uređenje pješačkih i eventualnih biciklističkih staza uz potoke.
Također, štite se sesvetske šume kao važne urbano-ekološke točke, integrirane kroz sustav planskih mjera zaštite.
Izmjenama GUP-a revidirana je obveza izrade urbanističkih planova uređenja (UPU) za šest lokacija. Broj lokacija za koje je potrebno izraditi UPU smanjen je s 25 na 20, dok će se na pojedinim područjima gradnja moći realizirati izravnom primjenom GUP-a, uz detaljnije propisane uvjete. Neke od takvih lokacija su zona Badel, Gajišće-istok, Kobiljak-središte te Sesvetski Kraljevec - jug.
Božić ocjenjuje da izmjene GUP-a ne predstavljaju revoluciju u prostornom planiranju Sesveta, ali bi trebale omogućiti uravnoteženiji razvoj gradske četvrti, uz veći naglasak na javne prostore, društvene sadržaje, stanovanje i zelenu infrastrukturu.
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