Za Novi Jelkovec Božić kaže da je "dobar mikro urbanizam stambenog naselja ali na potpuno pogrešnom mjestu usred gospodarske zone, nekadašnje svinjogojske farme" te ga se namjerava povezati "u urbano tkivo". Dio gospodarske namjene prostora izdvojit će se u mješovitu namjenu, te će se moći graditi zgrade za stanovanje ali i sadržaji koji nedostaju Novom Jelkovcu.