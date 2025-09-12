Novi slučajevi afričke svinjske kuge u Erdutu: "Nesmetano cirkulira"

"Današnje novo izbijanje dokazuje kako virus afričke svinjske kuge na tom području nesmetano cirkulira te predstavlja stalni visoki rizik za sve objekte na kojima se drže svinje. Ponovno pozivamo sve subjekte na kontinuiranu provedbu svih biosigurnosnih i higijenskih mjera na svojim objektima te da posebnu pažnju obrate na mogući neizravni kontakt s virusom afričke svinjske kuge u okolišu tijekom poljoprivrednih i šumskih radova", poručuju iz Ministarstva.