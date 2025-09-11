Potvrđena dva nova slučaja afričke svinjske kuge

Za izbijanje afričke svinjske kuge u Bijelom Brdu na snazi je Rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja od 3. rujna 2025. godine, dok je zbog ponovnog izbijanja afričke svinjske kuge u naselju Stari Jankovci 11. rujna 2025. godine doneseno Rješenje kojim se određuje zona zaštite i zona nadziranja i na području Vukovarsko-srijemske županije unutar zone ograničenja III.