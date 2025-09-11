Oglas

OBJAVILO MINISTARSTVO

Potvrđena dva nova slučaja afričke svinjske kuge

author
N1 Info
|
11. ruj. 2025. 18:42
PXL_280725_136084379
Davor Javorovic/PIXSELL

Potvrđena su dva nova izbijanja afričke svinjske kuge na dva objekta.

Oglas

U naseljima Bijelo Brdo (Općina Erdut) u Osječko-baranjskoj županiji u zoni zaštite i Novi Jankovci (Općina Stari Jankovci) u Vukovarsko-srijemskoj županiji u zoni ograničenja III potvrđena je afrička svinjska kuga, objavilo je ministarstvo poljoprivrede.

Za izbijanje afričke svinjske kuge u Bijelom Brdu na snazi je Rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja od 3. rujna 2025. godine, dok je zbog ponovnog izbijanja afričke svinjske kuge u naselju Stari Jankovci 11. rujna 2025. godine doneseno Rješenje kojim se određuje zona zaštite i zona nadziranja i na području Vukovarsko-srijemske županije unutar zone ograničenja III.

Ova dva nova izbijanja dokazuju kako virus afričke svinjske kuge na tom području nesmetano cirkulira te predstavlja stalni visoki rizik za sve objekte na kojima se drže svinje.

Ministarstvo poljoprivrede ponovno poziva sve subjekte na kontinuiranu provedbu svih biosigurnosnih i higijenskih mjera na svojim objektima te da posebnu pažnju obrate na mogući neizravni kontakt s virusom afričke svinjske kuge u okolišu tijekom poljoprivrednih i šumskih radova.

Teme
afrička svinjska kuga

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ