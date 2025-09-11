Potvrđena dva nova slučaja afričke svinjske kuge

Potvrđena su dva nova izbijanja afričke svinjske kuge na dva objekta.
U naseljima Bijelo Brdo (Općina Erdut) u Osječko-baranjskoj županiji u zoni zaštite i Novi Jankovci (Općina Stari Jankovci) u Vukovarsko-srijemskoj županiji u zoni ograničenja III potvrđena je afrička svinjska kuga, objavilo je ministarstvo poljoprivrede.
Za izbijanje afričke svinjske kuge u Bijelom Brdu na snazi je Rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja od 3. rujna 2025. godine, dok je zbog ponovnog izbijanja afričke svinjske kuge u naselju Stari Jankovci 11. rujna 2025. godine doneseno Rješenje kojim se određuje zona zaštite i zona nadziranja i na području Vukovarsko-srijemske županije unutar zone ograničenja III.
Ova dva nova izbijanja dokazuju kako virus afričke svinjske kuge na tom području nesmetano cirkulira te predstavlja stalni visoki rizik za sve objekte na kojima se drže svinje.
Ministarstvo poljoprivrede ponovno poziva sve subjekte na kontinuiranu provedbu svih biosigurnosnih i higijenskih mjera na svojim objektima te da posebnu pažnju obrate na mogući neizravni kontakt s virusom afričke svinjske kuge u okolišu tijekom poljoprivrednih i šumskih radova.
