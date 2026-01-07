Novosel: Puno bolje je kad padne pola metra snijega nego 50 milimetara kiše

"Inače za obranu od poplava je dobro kad padne snijeg i kad padnu temperature - onda se taj snijeg ne topi. Puno bolje je kad padne pola metra snijega nego 50 milimetara kiše jer kiša odlazi u podzemlje i vodotoke, a snijeg se sporije topi", govori Novosel i dodaje gdje posebno prate kakva je situacija na terenu.