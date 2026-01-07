Oglas

OPASNOST OD POPLAVA?

Novosel: Puno bolje je kad padne pola metra snijega nego 50 milimetara kiše

N1 Info
07. sij. 2026. 10:27
tomislav novosel
Tomislav Novosel iz Glavnog centra obrane od poplava u Novom danu je govorio slijedi li opasnost od poplava.

"Zadnji put smo ovakav sličan snijeg imali početkom 2018. godine. Za sada ne očekujemo takvu situaciju - ipak je puno manje snijega. Situacija je sada bolja", rekao je Novosel.

Komentirao je i opasnost od poplava.

"Inače za obranu od poplava je dobro kad padne snijeg i kad padnu temperature - onda se taj snijeg ne topi. Puno bolje je kad padne pola metra snijega nego 50 milimetara kiše jer kiša odlazi u podzemlje i vodotoke, a snijeg se sporije topi", govori Novosel i dodaje gdje posebno prate kakva je situacija na terenu.

"Nama je najteže stanje bilo u Dalmaciji - zaleđe Splita, Dubrovnik, Vrgorac. U Vrgorcu je palo preko 200 milimetara kiše. Stanje nije prekritično. Trenutno je ono jako dobro u Hrvatskoj i očekujemo da će tako i ostati", kaže Novosel.

Tomislav Novosel poplave

