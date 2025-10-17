O EPPO-ovoj istrazi u Domu zdravlja: Oglasila se ministrica zdravstva

Ured EPPO-a u Zagrebu pokrenuo je istragu protiv četiri osobe osumnjičene zbog zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na to nedjelo u vezi prijevare povezane s radovima na obnovi Doma zdravlja u Zagrebu. Radi se o ravnateljici Doma zdravlja, njezinoj zamjenici i jednom zaposleniku te članu njegove obitelji koji je dobio posao obnove nakon potresa. Iz rezultata istrage proizlazi osnovana sumnja da je Ministarstvo zdravstva dodijelilo Domu zdravlja bespovratna sredstva od gotovo 390.000 eura, koja su osigurana iz Fonda solidarnosti EU i Mehanizma za oporavak i otpornost EU, za sanaciju štete uzrokovane potresom. Uz ostalo, europski istražitelji sumnjaju da su odgovorne osobe Doma zdravlja u Zagrebu manipulirale postupkom nabave za obnovu kako bi osigurale da posao dobije unaprijed odabrana tvrtka.