Obavijest iz ZET-a: U nedjelju navečer tramvaji će voziti izmijenjenim rutama

Iz ZET-a su korisnike izvijestili o izmjenama u tramvajskom prometu koje će biti na snazi u nedjelju navečer.
Oglas
Iz Zagrebačkog električnog tramvaja izvijestili su kako će zbog održavanja utrke "Zagrebački noćni cener", u nedjelju 9. studenoga, od 18:20 do 20:15 biti obustavljen tramvajski promet Trgom bana Josipa Jelačića te će tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera:
Linija 6: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jkićeva - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Sopot
Linija 11: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Dubec
Linija 12: Ljubljanica - Savska - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Dubrava
Linija 13: Kvaternikov trg - Trg žrtava fašizma - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak
Linija 14: Mihaljevac - Draškovićeva - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska - Zapruđe
U 19 sati će na nekoliko minuta, do prolaska svih trkača, tramvajski promet biti obustavljen Draškovićevom ulicom i Trgom žrtava fašizma.
Korisnike zbog ovih izmjena iz ZET-a mole za razumijevanje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas