Tomašević sebi i svojim zamjenicima diže plaću, evo koliko

"Moj koeficijent plaće je 6,65, a po Uredbi Vlade, kao zagrebačkom gradonačelniku, može biti 7,14. Predsjednik Skupštine pak ima 6,5. Usuglasili smo se da će se, s obzirom na različit stupanj odgovornosti, moj koeficijent povećati na 7,14, a njegov smanjiti na 6,20. U praksi to znači da će se meni plaća povećati za oko 300 eura neto, a njemu će se smanjiti za oko 200 eura“, rekao je Tomašević.