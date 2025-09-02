Tomašević sebi i svojim zamjenicima diže plaću, evo koliko

Gradonačelnik Tomislav Tomašević u utorak je najavio povećanje plaća sebi, zamjenicima i pročelnicima, a potom i u upravama gradskih poduzeća te smanjenje plaće predsjedniku Gradske skupštine, istaknuvši da su korekcije nužne radi usklađenja s razinama odgovornosti i tržišnim uvjetima.
"Moj koeficijent plaće je 6,65, a po Uredbi Vlade, kao zagrebačkom gradonačelniku, može biti 7,14. Predsjednik Skupštine pak ima 6,5. Usuglasili smo se da će se, s obzirom na različit stupanj odgovornosti, moj koeficijent povećati na 7,14, a njegov smanjiti na 6,20. U praksi to znači da će se meni plaća povećati za oko 300 eura neto, a njemu će se smanjiti za oko 200 eura“, rekao je Tomašević.
Sukladno tome, povećat će se plaće i njegovim zamjenicima, a smanjiti profesionalnim potpredsjednicima Gradske skupštine. Rast plaća predviđen je i za pročelnike i njihove zamjenike, pomoćnike te voditelje odjela. Koeficijenti se povećavaju s ciljem bolje diferencijacije u odnosu na odgovornost: pročelnicima s 4,3 na 5, zamjenicima pročelnika s 3,8 na 4,4, pomoćnicima s 3,63 na 4, a voditeljima odjela s 3,43 na 3,55.
Najavljeno je i povećanje plaća članovima uprava gradskih tvrtki Zagrebački holding, ZET i Velesajam za oko 30 posto.
"Uprave gradskih poduzeća imaju manje plaće od prosjeka u državnim, javnim poduzećima, a nisu se mijenjale posljednje dvije godine, za razliku od plaća radnika", rekao je gradonačelnik.
U Zagrebačkom holdingu došlo je do izmjena u Nadzornom i Revizijskom odboru, zamjenik predsjednika i član Kristijan Starčević podnio ostavku iz osobnih razloga.
"Zahvalni smo mu što je u posljednje dvije i pol godine doprinio tome da je Holding završio restrukturiranje. Ponosni smo što treću godinu Zagrebački holding posluje pozitivno, smanjuje dugove, povećava investicije i cijelo vrijeme povećava plaće svojim radnicima, a ne povećava cijene za građane, što ne bi bilo moguće bez ovog tima", istaknuo je Tomašević.
Dodao je da se rebalansom gradskog proračuna, kojim se preraspodjeljuje oko pet posto budžeta, najveći dio sredstava usmjerava upravo na rast plaća, osobito u gradskim i dječjim vrtićima, gdje je zaposleno preko 7000 ljudi. Grad pritom i dalje pokriva više od 90 posto operativnih troškova vrtića, bez povećanja cijena za roditelje.
Izmjene GUP-a, koje se također nalaze na dnevnom redu sjednice Gradske skupštine zakazane za 11. rujna, gradonačelnik je nazvao "temeljitima i epohalnima".
"Znatno će promijeniti model razvoja grada", rekao je, istaknuvši da su u tri javne rasprave usvojeni brojni prijedlozi građana, struke i gradskih četvrti.
Na novinarski upit o rastu cijena nekretnina i povezanosti rekao je da su one već počele rasti na područjima na kojima se očekuje gradnja, no da je riječ o tržišnim spekulacijama, a ne posljedicama novog GUP-a.
"Naš cilj je da se gradi više, pogotovo po pravilima koja smo sada postavili", rekao je i dodao da Grad nastavlja politiku otkupa stanova za potrebe priuštivog stanovanja.
Govoreći o tržištu plina, Tomašević je rekao da je Gradska plinara Zagreb-Opskrba izgubila status zajamčenog opskrbljivača u natječaju HERA-e, zbog čega su građani prebačeni na HEP.
"GPZO fokusirana je na građane i, unatoč gubitku statusa zajamčenog opskrbljivača, uspjela je povratiti više od 60 posto kupaca u Zagrebu, a taj udio i dalje raste. Poslovanje GPZO-a je pozitivno, iako je tvrtka naslijedila štetne ugovore prethodnih uprava", rekao je Tomašević.
