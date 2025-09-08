Velika promjena u školama: Dio učenika slušat će novi predmet , a "krivac" je AI

Zamišljeno je da aktivnost provode nastavnici informatike, međutim, u provedbu kurikula mogu se uključiti i drugi učitelji i nastavnici koji žele u svoju praksu uključiti poučavanje o umjetnoj inteligenciji te pripremiti učenike za život i rad u svijetu tehnologija u nastajanju. Predviđeno je da ova izvannastavna aktivnost traje 35 sati godišnje, s time da je sadržaj moguće implementirati i kroz tematske cjeline u drugim nastavnim predmetima. Iz CARNET-a su priopćili da su na kurikulu radili učitelji i nastavnici različitih područja – tehničkog, informatičkog, matematičkog, jezično-komunikacijskog, razredne nastave i strukovnih predmeta, kao i pedagozi i stručnjaci u području računarstva.