Velika promjena u školama: Dio učenika slušat će novi predmet , a "krivac" je AI

N1 Info
08. ruj. 2025. 18:15
Škola
Umjetna inteligencija sve je prisutnija u životima pojedinaca, a zbog toga je u naše škole nedavno ušla nova izvannastavna aktivnost. Osim sedmaša i osmaša, o umjetnoj inteligenciji kroz posebnu će izvannastavnu aktivnost učiti i učenici petih i šestih razreda. CARNET je, naime, objavio novi kurikul pod nazivom "Umjetna inteligencija: od koncepta do primjene", namijenjen upravo toj skupini osnovnoškolaca.

Započela je nova nastavna godina, što u nekim školama znači i uvođenje novih aktivnosti za učenike. Tako je ovih dana CARNET objavio novi kurikul pod nazivom "Umjetna inteligencija: od koncepta do primjene" namijenjen za izvannastavnu aktivnost učenika 5. i 6. razreda osnovnih škola, prenosi portal srednja.hr.

Učenje kroz igru, istraživanje i praktične zadatke

"Kurikul je razvijen s ciljem osnaživanja i razvoja učeničkih kompetencija potrebnih za razumijevanje umjetne inteligencije, njezine primjene u svakodnevnom životu te utjecaja na ljudske živote. Fokus je na poticanju radoznalosti, razumijevanju osnovnih pojmova i prepoznavanju primjena umjetne inteligencije i tehnologija u nastajanju. Učenici će kroz igru, istraživanje i praktične zadatke stjecati temeljna znanja i vještine te razvijati odgovorno ponašanje u digitalnom okruženju. Cilj programa je pripremiti ih za odgovoran, praktičan i kreativan rad s novim tehnologijama, uz zadržavanje kritičkog stava prema njima", priopćeno je iz CARNET-a.

Već je ranije razvijen kurikul za istu izvannastavnu aktivnost u 7. i 8. razredu i zaseban za druge i treće razrede srednjih škola.

"Umjetna inteligencija jedna je od središnjih tema današnjeg vremena, a naš je cilj kroz kurikul učenicima približiti njezine koncepte i primjenu u obrazovanju, društvu i gospodarstvu te razvijati digitalnu pismenost. Nakon velikog interesa za kurikul za 7. i 8. razrede, izradili smo i program za 5. i 6. razrede i vjerujemo da će se i on pokazati iznimno korisnim i primjenjivim u praksi", izjavio je Juraj Bilić, pomoćnik ravnatelja CARNET-a za Sektor za umjetnu inteligenciju.

Na kurikulu radili sami učitelji i nastavnici

Zamišljeno je da aktivnost provode nastavnici informatike, međutim, u provedbu kurikula mogu se uključiti i drugi učitelji i nastavnici koji žele u svoju praksu uključiti poučavanje o umjetnoj inteligenciji te pripremiti učenike za život i rad u svijetu tehnologija u nastajanju. Predviđeno je da ova izvannastavna aktivnost traje 35 sati godišnje, s time da je sadržaj moguće implementirati i kroz tematske cjeline u drugim nastavnim predmetima. Iz CARNET-a su priopćili da su na kurikulu radili učitelji i nastavnici različitih područja – tehničkog, informatičkog, matematičkog, jezično-komunikacijskog, razredne nastave i strukovnih predmeta, kao i pedagozi i stručnjaci u području računarstva.

