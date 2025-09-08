Velika promjena u školama: Dio učenika slušat će novi predmet , a "krivac" je AI

Umjetna inteligencija sve je prisutnija u životima pojedinaca, a zbog toga je u naše škole nedavno ušla nova izvannastavna aktivnost. Osim sedmaša i osmaša, o umjetnoj inteligenciji kroz posebnu će izvannastavnu aktivnost učiti i učenici petih i šestih razreda. CARNET je, naime, objavio novi kurikul pod nazivom "Umjetna inteligencija: od koncepta do primjene", namijenjen upravo toj skupini osnovnoškolaca.
Oglas
Započela je nova nastavna godina, što u nekim školama znači i uvođenje novih aktivnosti za učenike. Tako je ovih dana CARNET objavio novi kurikul pod nazivom "Umjetna inteligencija: od koncepta do primjene" namijenjen za izvannastavnu aktivnost učenika 5. i 6. razreda osnovnih škola, prenosi portal srednja.hr.
Učenje kroz igru, istraživanje i praktične zadatke
"Kurikul je razvijen s ciljem osnaživanja i razvoja učeničkih kompetencija potrebnih za razumijevanje umjetne inteligencije, njezine primjene u svakodnevnom životu te utjecaja na ljudske živote. Fokus je na poticanju radoznalosti, razumijevanju osnovnih pojmova i prepoznavanju primjena umjetne inteligencije i tehnologija u nastajanju. Učenici će kroz igru, istraživanje i praktične zadatke stjecati temeljna znanja i vještine te razvijati odgovorno ponašanje u digitalnom okruženju. Cilj programa je pripremiti ih za odgovoran, praktičan i kreativan rad s novim tehnologijama, uz zadržavanje kritičkog stava prema njima", priopćeno je iz CARNET-a.
Već je ranije razvijen kurikul za istu izvannastavnu aktivnost u 7. i 8. razredu i zaseban za druge i treće razrede srednjih škola.
"Umjetna inteligencija jedna je od središnjih tema današnjeg vremena, a naš je cilj kroz kurikul učenicima približiti njezine koncepte i primjenu u obrazovanju, društvu i gospodarstvu te razvijati digitalnu pismenost. Nakon velikog interesa za kurikul za 7. i 8. razrede, izradili smo i program za 5. i 6. razrede i vjerujemo da će se i on pokazati iznimno korisnim i primjenjivim u praksi", izjavio je Juraj Bilić, pomoćnik ravnatelja CARNET-a za Sektor za umjetnu inteligenciju.
Na kurikulu radili sami učitelji i nastavnici
Zamišljeno je da aktivnost provode nastavnici informatike, međutim, u provedbu kurikula mogu se uključiti i drugi učitelji i nastavnici koji žele u svoju praksu uključiti poučavanje o umjetnoj inteligenciji te pripremiti učenike za život i rad u svijetu tehnologija u nastajanju. Predviđeno je da ova izvannastavna aktivnost traje 35 sati godišnje, s time da je sadržaj moguće implementirati i kroz tematske cjeline u drugim nastavnim predmetima. Iz CARNET-a su priopćili da su na kurikulu radili učitelji i nastavnici različitih područja – tehničkog, informatičkog, matematičkog, jezično-komunikacijskog, razredne nastave i strukovnih predmeta, kao i pedagozi i stručnjaci u području računarstva.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas