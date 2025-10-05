Od mosta u Zagrebu ostat će samo "kostur": Javna nabava otkriva razmjere sanacije, evo što nas čeka

Radovi će se odvijati metodom pola-pola, odnosno, promet će se odvijati u dvije trake, dok će se na drugim dvjema raditi.
Most slobode ulazi u novu fazu obnove. U tijeku je javna nabava za projektante koji će novelirati projektno-tehničku dokumentaciju, nakon čega slijedi nabava izvođača, piše Jutarnji list.
Obnova mosta još se 2019. godine podijelila na četiri faze. Prva faza, kojom su se izrađivale nove pješačke staze, sanirala pješačka ograda i korozijom oštećena mjesta na čeličnim lukovima mosta, dovršila se u 9 mjeseci, te 2019. godine. Tri godine kasnije, 2022., druga je faza obuhvatila zamjenu prijelaznih naprava na glavnom rasponu.
Slijede, objedinjene, treća i četvrta faza, a kojima je u planu obnova sjevernog i južnog prilaznog vijadukta, sanacija upornjačkih zidova, antikorozivna zaštita stupova, zamjena odvodnje vijadukta, saniranje rasponske konstrukcije te zamjena hidroizolacije i asfaltne površine.
Na čeličnom mostu preko Save zamijenit će se ležajevi mosta, uklonit će se stari premazi sa svih čeličnih površina i nanijet će se novi antikorozivni premazi, zamijenit će se odvodnja mosta, uklonit će se asfalt, sanirat će se betonska ploča ispod asfalta te će se postaviti nova hidroizolacija i novi asfalt, najavljuju iz Grada.
Obnavlja se 1200 metara mosta
Iako je bilo govora da će krenuti čim se dovrši obnova na Jadranskom mostu, a on je u pogonu, Most slobode još čeka odabir projektanata. Ipak, radi se o projektu koji bi, kako iz Grada Zagreba kažu, mogao osigurati most na 30-ak godina bez većih sanacija. Dodatno, budući da se radi o obnovi 1200 metara mosta, promet će morati biti posebno reguliran, stoga se početak radova koordinira s ostalim gradilištima u gradu kako ne bi došlo do većeg prometnog zagušenja.
Planirani rok za izvođenje radova je 12 mjeseci, a izvodit će se metodom pola-pola, odnosno u prvoj fazi radova sanirat će se polovica mosta dok će se drugom polovinom mosta odvijati promet. Nakon završetka prve polovice, radovi se usmjeravaju na drugu polovicu, a promet na završenu polovicu, objašnjavaju iz Grada.
Za vrijeme trajanja obnove prometovat će se dvjema prometnim trakama, dok će druge dvije biti zatvorene. Upravo zbog značaja te prometnice, dodatan će naglasak biti na suradnji prometnih stručnjaka za vrijeme rekonstrukcije.
"Izrada projekta privremene regulacije prometa bit će obveza odabranog izvođača radova, a sve potrebne parametre, odnosno projektni zadatak za izradu projekta privremene regulacije prometa izvođač radova dobit će nakon prometne koordinacije kojoj će prisustvovati svi relevantni sudionici (prometna policija, ZET, lokalna samouprava, Zagrebačke ceste itd.)", zaključuju.
