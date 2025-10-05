Od mosta u Zagrebu ostat će samo "kostur": Javna nabava otkriva razmjere sanacije, evo što nas čeka

Iako je bilo govora da će krenuti čim se dovrši obnova na Jadranskom mostu, a on je u pogonu, Most slobode još čeka odabir projektanata. Ipak, radi se o projektu koji bi, kako iz Grada Zagreba kažu, mogao osigurati most na 30-ak godina bez većih sanacija. Dodatno, budući da se radi o obnovi 1200 metara mosta, promet će morati biti posebno reguliran, stoga se početak radova koordinira s ostalim gradilištima u gradu kako ne bi došlo do većeg prometnog zagušenja.