NINA OBULJEN KORŽINEK
Od prvog dana s Plenkovićem: "Mi znamo da smo radili savjesno, časno i odgovorno"
Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek ocijenila je u ponedjeljak, u povodu deset godina Andreja Plenkovića na čelu Vlade, da je riječ o deset godina zahtjevnih mandata i brojnih kriza tijekom kojih je Vlada uspjela ostvarivati svoje prioritete i provesti reforme.
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"Nije lako biti deset godina u izvršnoj vlasti. Međutim, mislim da smo uspjeli ostvariti ono što su nam bili prioriteti, a to je nositi se s teškim krizama i istodobno provoditi reforme”, rekla je Nina Obuljen Koržinek odgovarajući na novinarska pitanja nakon pregovora sa sindikatima državnih i javnih službi o plaćama i dodacima.
Podsjetila je na pandemiju covida-19, potrese, krizu povezanu s Agrokorom i snažne energetske udare, istaknuvši da je Vlada unatoč tim izazovima provodila reforme definirane u svoja tri programa.
Naglasila je da su građani tri puta dali povjerenje HDZ-u i njegovim partnerima te da će upravo oni ocjenjivati rezultate vladinih mandata.
Zahtjevna društvena klima
"Mi znamo da smo radili savjesno, časno i odgovorno”, poručila je ministrica, dodavši da do sljedećih parlamentarnih izbora preostaje još otprilike godinu i pol.
Govoreći o najtežim trenucima tijekom deset godina u Vladi, upozorila je na zahtjevnu društvenu klimu i nesigurnost vremena u kojem živimo.
"Čuvajmo stabilnost koju smo u Hrvatskoj postigli. Nije ju lako održavati”, istaknula je Obuljen Koržinek, poručivši da su kritike uvijek dobrodošle jer potiču Vladu da radi bolje, ali da svi trebaju odgovorno pristupati izazovima s kojima se društvo suočava.
Podsjetila je i da su ona te ministri Tomo Medved i Oleg Butković članovi Vlade od početka Plenkovićeva prvog mandata, 19. listopada 2016. godine.
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