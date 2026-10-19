Od prvog dana s Plenkovićem: "Mi znamo da smo radili savjesno, časno i odgovorno"

"Nije lako biti deset godina u izvršnoj vlasti. Međutim, mislim da smo uspjeli ostvariti ono što su nam bili prioriteti, a to je nositi se s teškim krizama i istodobno provoditi reforme”, rekla je Nina Obuljen Koržinek odgovarajući na novinarska pitanja nakon pregovora sa sindikatima državnih i javnih službi o plaćama i dodacima.