Od rujna goleme kazne za stanove bez razdjelnika: "Suvlasnici će morati tužiti svoje susjede"

Antunović kaže da se uključila nakon što je zaključila da se cijelim sustavom "pogoduje energetskom lobiju". Smatraju da mjere koje stupaju na snagu 1. rujna nisu usmjerene na povećanje energetske učinkovitosti, nego predstavljaju pravnu i financijsku zamku za velik broj građana koji se griju putem toplana. Ističu da će stan bez razdjelnika plaćati 0,50 eura po četvornom metru mjesečno, što za stan od 50 četvornih metara znači 300 eura godišnje ili 3000 eura u deset godina. Istodobno, navode da ugradnja razdjelnika za cijeli stan stoji između 69 i 90 eura pa zaključuju da je kazna od 33 do 43 puta veća od troška ugradnje te da se, prema njihovu mišljenju, ne radi o poticaju, nego o kažnjavanju i ucjeni.