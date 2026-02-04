Odbor za medije prihvatio konačni prijedlog zakona o političkom oglašavanju

''Hina nije samo medij, servis i proračunski korisnik, već je strateška javna institucija informacijskog sustava Republike Hrvatske'', kazala je Tafra-Vlahović. Dodala je i da je Hina kao javni medijski servis od posebnog interesa za RH godinu 2024. u poslovnom smislu završila pozitivno – s ukupnim prihodom od 4,24 milijuna i viškom od 118.000 eura naglasivši da Hina nije samo proračunski korisnik jer je u državni proračun te godine uplatila više od 900.000 eura PDV-a. Dodala je i kako je Hina djelovala u otežanim uvjetima zbog obnove u potresu oštećene zgrade na Marulićevu trgu, redakcije su bile dislocirane, no kontinuitet rada nije bio narušen te su, uz zadržavanje kvalitete i količine sadržaja, nastavljena ulaganja u digitalni razvoj, specijalizirane servise i u europske projekte.