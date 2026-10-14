Odrađeno više od 321.000 sati za opće dobro, zastupnici upozorili na važan nedostatak izvješća

Podsjetila je na prestižnu europski nagradu koji je lani dobio Sektor za probaciju. Riječ je o pristupu u kojem službenik s počiniteljem stvara interaktivni odnos gdje se traži iskren pristup i želja da se osobu promijeni tijekom tretmana odnosno da osvijesti kako njezino ponašanje nije dobro i da bi ga trebala mijenjati, navela je.