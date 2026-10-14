RAD ZA OPĆE DOBRO
Odrađeno više od 321.000 sati za opće dobro, zastupnici upozorili na važan nedostatak izvješća
Osobe u probaciji odradile su 321.133 sata za opće dobro, a stopa uspješnog završetka pobacijskih mjera lani je bila 88 posto, stoji u izvješću o radu probacijske službe za 2025. o kojem su u srijedu raspravljali saborski zastupnici te upozorili da izvješće ne sadrži podatke o recidivizmu.
Probacijska služba je u protekloj godini radila na 6.630 predmeta s tim da je na izvršavanje primila ukupno 3.098 novih predmeta, a završila 2.976 predmeta, istaknula je državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Vedrana Šimundža Nikolić.
Od ukupnog broja predmeta zaprimljenih lani 34,8 posto odnosi se na zahtjeve nadležnih tijela za izvješćem, 21,8 posto na izvršavanje rada za opće dobro, 18,5 posto na uvjetnu osudu sa zaštitnim nadzorom, posebnom obvezom ili sigurnosnom mjerom, a 9,2 posto na uvjetni otpust.
"Posebno ističemo je da je stopa uspješnog završetka probacijskih mjera ukupno 88 posto", rekla je Šimundža Nikolić.
Podsjetila je na prestižnu europski nagradu koji je lani dobio Sektor za probaciju. Riječ je o pristupu u kojem službenik s počiniteljem stvara interaktivni odnos gdje se traži iskren pristup i želja da se osobu promijeni tijekom tretmana odnosno da osvijesti kako njezino ponašanje nije dobro i da bi ga trebala mijenjati, navela je.
Osobe koje su uključene u probaciju odradile su ukupno 321.133 sata rada za opće dobro.
"Imamo više od tisuću pravnih osoba u ugovorima s Ministarstvom pravosuđa. Provjeravamo tko su te pravne osobe i ustanove koje bi praktički zajedno s nama stupale u provjeru izvršenja rada za opće dobro. To se vrlo pažljivo odabire", rekla je Šimundža Nikolić.
Borić (Možemo): Probacijski ured u Šibeniku proradit će tek slijedeće godine
Zastupnica SDP-a Anita Curiš Krok ocijenila je da se pravosuđe previše oslanja na istražni zatvor, s obzirom na to da sa u njemu nalazi 41 posto svih zatvorenika. Umjesto toga, smatra da bi se više trebale koristiti alternativne sankcije poput elektroničkih narukvica.
Kao drugi veliki problem navela je regionalnu nejednakost. ''U manjim sredinama nema probacijskih ureda što otežava redoviti nadzor i stručni rad s osuđenicima na terenu'', kazala je Curiš Krok.
Rada Borić iz kluba Možemo također je upozorila na neravnomjernu teritorijalnu pokrivenost.
"Probacijski ured u Šibeniku proradit će tek u proljeće sljedeće godine, a ostali uredi pokrivaju područje do tri županije. Udaljenost može otežati dolazak osoba na tretman, a probacijski radnici dodatno su opterećeni time što moraju odlaziti na udaljene teritorije", rekla je.
Zastupnica Centra Marijana Puljak kazala je da izvješću o radu probacijske službe nedostaju podaci o recidivizmu. "Probacijski sustav treba bit most ka povratku u društvo. Čovjek koji izađe iz zatvora, izlazi bez stana, bez posla i s blokiranim računom", upozorila je.
HDZ-ov zastupnik Dalibor Milan pohvalio je projekt primjene novih tehnologija (VR naočala) u radu sa osuđenicima za što je dobio nagradu u okviru program Erasmus plus.
"Tehnologija sama po sebi nije rješenje, ona treba biti podrška stručnjacima, treba unaprijediti njihove vještine i pridonijeti kvalitetnijem radu osobama pod probacijskim nadzorom", rekao je Milan.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare