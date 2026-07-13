Božinović: Novi sustav na granicama već blokirao više od 5000 ulazaka u Hrvatsku

Dodao je da je do sada na razini EU-a registrirano 110 milijuna putnika, a više od 50 tisuća dobilo je zabranu ulaska zbog sigurnosnih razlika. U Hrvatskoj je taj broj veći od pet tisuća, što je jedanaest posto na razini EU-a. “To je izravan doprinos sigurnosti europskih građana jer ti ljudi iz raznih razloga predstavljao sigurnosni rizik”, kaže Božinović.