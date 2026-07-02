Općinski sud u Splitu potvrdio optužnicu protiv Danke Derifaj zbog tzv. Thompsonove terase

U jednom od njih Branko Miodrag i njegova supruga traže poništenje ugovora kojima je Thompson stekao pravo na taj dio zgrade. Općinski sud u Splitu još je 2021. zaključio da Thompson nema vlasnička prava nad terasom, no ta odluka nije postala pravomoćna jer je uložena žalba. U drugom postupku Općinski sud u Splitu odbio je Thompsonov zahtjev za proglašenje ništetnim kupoprodajnog ugovora između Branka Miodraga i tvrtke Dal-Koning.