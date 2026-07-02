PRAVOSUDNI ZAOKRET
Općinski sud u Splitu potvrdio optužnicu protiv Danke Derifaj zbog tzv. Thompsonove terase
Općinski sud u Splitu potvrdio je optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga zbog događaja povezanih sa snimanjem priloga o spornoj terasi Marka Perkovića Thompsona na Žnjanu.
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Optužnica se odnosi na kolovoz 2021. godine, kad su Derifaj, Janjić i Miodrag tijekom snimanja priloga za RTL-ovu emisiju Potraga ušli na terasu oko koje se već godinama vodi spor između pjevača i stanara zgrade.
Thompson tvrdi da je riječ o njegovu vlasništvu, dok stanari smatraju da se radi o zajedničkom krovu zgrade na kojem im je nezakonito onemogućen pristup.
Isti sud ranije odbio izdati kazneni nalog
Potvrda optužnice predstavlja svojevrstan zaokret jer je isti sud ranije odbio izdati kazneni nalog kojim je Državno odvjetništvo za svo troje tražilo četiri mjeseca zatvora, uvjetno na godinu dana. Sud je tada zaključio da nisu ispunjeni uvjeti za donošenje takve odluke bez rasprave te je predmet proslijedio optužnom vijeću, koje je sada potvrdilo optužnicu. Time nije odlučeno o krivnji optuženih, već je otvoren put za početak kaznenog postupka, podsjećaju 24 sata.
Turudić izjavio da optužbe smatra utemeljenima
Postupak je pokrenut nakon što je Thompson prijavio Danku Derifaj i još dvije osobe zbog navodnog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Hrvatsko novinarsko društvo ranije je osudilo optužnicu, ocijenivši je opasnim presedanom i pritiskom na slobodu medija. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, međutim, poručio je da smatra kako su optužbe utemeljene te se pozvao na zaštitu nepovredivosti doma.
Općinski sud u Splitu: Thompson nema vlasnička prava nad terasom
Ključno pitanje u postupku ostaje status sporne terase. Vještaci imaju različita mišljenja o tome pripada li taj dio nekretnine Thompsonu ili je riječ o zajedničkom dijelu zgrade, a oko vlasništva nad terasom vodi se i više građanskih sporova.
U jednom od njih Branko Miodrag i njegova supruga traže poništenje ugovora kojima je Thompson stekao pravo na taj dio zgrade. Općinski sud u Splitu još je 2021. zaključio da Thompson nema vlasnička prava nad terasom, no ta odluka nije postala pravomoćna jer je uložena žalba. U drugom postupku Općinski sud u Splitu odbio je Thompsonov zahtjev za proglašenje ništetnim kupoprodajnog ugovora između Branka Miodraga i tvrtke Dal-Koning.
Nedavno je na spornoj nekretnini provedeno i novo vještačenje, nakon što prvi pokušaj nije bio moguć jer vještaci nisu mogli pristupiti terasi.
Sudski postupci vezani uz vlasništvo nad terasom i dalje su u tijeku.
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