Burna rasprava o Medikolu: Žestok okršaj u Saboru, pljuštale opomene: "Fućka se vama za zdravstvo"

Vladajući su kroz niz povreda Poslovnika pozivali Kekin da odgovori gdje je njezin suprug potrošio novac koji je dobio od države. "Je li novac uložen za novac u Istri koju iznajmljujete. Je li moralno da netko tko za jednu noć zaradi 7000 eura uzima potporu za vrijeme Covida od države? I da li ste bili u Medikolu na pregledu", pitala je HDZ-ova Nikolina Baradić.