osnivanje povjerenstva
Orešković: Cilj je ne dopustiti HDZ-u da slučaj Medikol proglasi ne temom
Odbijanjem istražnog povjerenstva o Medikolu, HDZ građanima poručuje Auf Wiedersehen, kaže Orešković.
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Sabor je danas raspravljao o prijedlogu Kluba Možemo za osnivanje istražnog povjerenstva koje bi istražilo poslovanje privatne poliklinike Medikol s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO) i nadležnim državnim tijelima. Prijedlog je Možemo podnio u ožujku, a potpisima ga je podržao i dio zastupnika SDP-a.
Na prijedlog se osvrnula saborska zastupnica Dalija Orešković čiju objavu prenosimo u cijelosti:
"Odbijanjem istražnog povjerenstva o Medikolu, HDZ građanima poručuje Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen mi je poručio Plenković u sabornici nakon što sam ga upozorila da su istražna povjerenstva u njemačkom Bundestagu jedan od najvažnijih instrumenata parlamentarnog nadzora nad radom izvršne vlasti. Kada bi u Njemačkoj vladajući odbili osnivanje istražnog povjerenstva, to bi se tumačilo kao skrivanje i zataškavanje i vladajućima bi nanijelo toliku reputacijsku štetu da bi zbog toga izgubili izbore.
Kada zakonodavno tijelo de facto izgubi svaku mogućnost kontrole, kao što se to dogodilo Hrvatskom saboru kojeg je HDZ pretvorio u fikus, to znači da je država pretvorena u režim koji je sličniji diktaturi nego demokraciji.
Arogancija bez pokrića, svevlast na koju Plenković po Ustavu RH nema pravo, građanima oduzima funkcionalnu državu, kao što urušavanje javnog zdravstva građanima oduzima pravo na zdravstvenu zaštitu.
Navodno se korumpirani bivši premijer Ivo Sanader pogodio s tvrtkom Medikol da će ta privatna tvrtka razvijati mrežu PET CT uređaja po Hrvatskoj, pa je stoga neređeno javnim bolnicama i HZZO-u da te uređaje ne nabavljaju, a tvrtci Medikol su dani poslovni prostori u javnim bolnicama i to bez provedenog javnog natječaja, u kojima kao privatnik obavlja usluge PET CT dijagnostike, ali na trošak javnog zdravstva i HZZO-a. Da je riječ o pogodovanju i koruptivnom modelu izvlačenja novca vidi se iz zraka, ali ostalo je obavijeno velom tajne kako je završila istraga odnosno je li uopće završila ili DORH već punih 15 godina provodi izvidne radnje. Na zna se. Zato sam pored inicijative stranke Možemo za osnivanjem istražnog povjerenstva, uputila prijedlog interepelacije o radu Vlade, kojom sam tražila da se preispitaju sve dodjele prostora u javnim bolnicama bez provedenog javnog natječaja.
O toj interpelaciji će se raspravljati tek kada se steknu uvjeti. Cilj je ne dopustiti HDZ-u da slučaj Medikol proglasi ne temom i da se potom nastavi skrivati kako već dva desetljeća, svi HDZ-ovi ministri koji nisu prekinuli praksu, svi ravnatelji i članovi upravnih vijeća bolnica te HZZO-a, novac hrvatskih građana kojeg građani uplaćuju u sustav javnog zdravstva, dijele privatnim klinikama i to onima koje su u javno zdravstvo, u javne bolnice izgrađene novcem naših građana, ušle nezakonito i u njima ostale dvadeset godina."
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