Orešković: Cilj je ne dopustiti HDZ-u da slučaj Medikol proglasi ne temom

Navodno se korumpirani bivši premijer Ivo Sanader pogodio s tvrtkom Medikol da će ta privatna tvrtka razvijati mrežu PET CT uređaja po Hrvatskoj, pa je stoga neređeno javnim bolnicama i HZZO-u da te uređaje ne nabavljaju, a tvrtci Medikol su dani poslovni prostori u javnim bolnicama i to bez provedenog javnog natječaja, u kojima kao privatnik obavlja usluge PET CT dijagnostike, ali na trošak javnog zdravstva i HZZO-a. Da je riječ o pogodovanju i koruptivnom modelu izvlačenja novca vidi se iz zraka, ali ostalo je obavijeno velom tajne kako je završila istraga odnosno je li uopće završila ili DORH već punih 15 godina provodi izvidne radnje. Na zna se. Zato sam pored inicijative stranke Možemo za osnivanjem istražnog povjerenstva, uputila prijedlog interepelacije o radu Vlade, kojom sam tražila da se preispitaju sve dodjele prostora u javnim bolnicama bez provedenog javnog natječaja.