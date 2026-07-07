Možemo!: HDZ napada na obitelj Ivane Kekin i izjednačava Medikol s državom

"Sedam građanskih tužbi, a evo nekih primjera zbog čega me tuže. Jedna tužba je zbog rečenice, citiram, "tko potpisuje, tko dogovara višemilijunske poslove bez potpisa i bez ugovora, koji soj ljudi to radi, tko se time bavi, jer to poštena vlast sigurno ne radi". Drugi primjer tužbe, rekla sam: "Naime, u KBC-u Split, u javnoj bolnici, najvažnijoj za cijelu Dalmaciju, već 18 godina stoji PET/CT uređaj, ali nije javan, nije vlasništvo bolnice, nego je privatan Medikolov. I tako je to od davne 2007. godine. Dakle, skoro 20 godina ova država nije osigurala aparat koji je ključan za dijagnosticiranje onkoloških bolesti za Dalmatince i Dalmatinke", navela je Kekin.