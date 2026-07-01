Slučaj Medikol: Milijuni eura privatniku, Odbor za zdravstvo odbio istražno povjerenstvo

Naveo je kako KBC Zagreb i Osijek imaju po jedan PET/CT te da će ga nabaviti i za KBC Split, nakon što su iz te bolnice nedavno izrazili potrebu za vlastitim uređajem, a u kojoj, kao i u KBC-u Rijeka, tu uslugu sada pruža Medikol. Nabavit će se još jedan i za KBC Zagreb, dodao je.