VOJNI ANALITIČAR
Ogorec o prijeporu oko Anušićevog posjeta Izraelu: "Vojna suradnja je jedno, a ovo nešto sasvim drugo"
Višednevni službeni posjet potpredsjednika Vlade i ministra obrane Ivana Anušića Državi Izrael nije prošao bez političkih trvenja.
Nakon što je objavljeno da se Anušić sastao s izraelskim ministrom obrane Israelom Katzom i predstavnicima izraelske obrambene industrije te da je glavna tema sastanka bila jačanje suradnje vojnih industrija, oglasio se predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović podsjetivši da je lani u svibnju izdao zapovijed Glavnom stožeru Oružanih snaga za prekidom svih oblika vojne suradnje s Izraelom.
"Zbog neprihvatljivog postupanja izraelske vojske i neviđenog gaženja svih normi međunarodnog humanitarnog prava, još u svibnju prošle godine zapovjedio sam prekid svake suradnje OSRH s izraelskom vojskom, a koja se odnosi na sve pripadnike Hrvatske vojske. Istovremeno sam pozvao Vladu RH da prekine svaki oblik trgovine oružjem i vojnom opremom s Izraelom", poručio je Milanović.
Izraelski sustav u tenkovima koje kupuje Hrvatska
Nije dugo trebalo čekati odgovore premijera Andreja Plenkovića i Anušića.
"Anušić je u Izrael išao kao član Vlade, a ne vojnik. Suradnja vojnih industrija nije nadležnost Milanovića", uzvratio je Plenković.
Anušić je, pak, poručio kako je posjet Izraelu organiziran na razini ministarstava i da predstavnika oružanih snaga nije bilo u izaslanstvu. K tomu, MORH je neslužbeno potvrdio kako nema planiranih nabava izraelskog oružja, a da ih i ima, o tome ne odlučuje Milanović.
Prema riječima ministra Anušića, s domaćinima je razgovarao o izraelskom sustavu aktivne samozaštite Trophy, što je jedan od integralnih dijelova opreme 44 tenka Leopard 2A8 koje Hrvatska kupuje od Njemačke, a za čiju licencu Izrael daje suglasnost.
Također, MORH od njemačke tvrtke Eurospike nabavlja protuoklopne rakete Spike proizvedene po izraelskoj licenci. Oružane snage RH posjeduju i izraelske bespilotne letjelice Orbiter te manji broj daljinski upravljanih oružanih stanica na oklopnim vozilima Patria.
"Imaju tehniku i tehnologiju koja bi nam dobro došla"
Vojnog analitičara Marinka Ogoreca pitali smo je li suradnja vojnih industrija isto što i vojna suradnja.
"To se ne podrazumijeva. Vojna suradnja je jedno, a suradnja na razini vojno-industrijskih kompleksa nešto sasvim drugo. Ta vojno-tehnička suradnja uglavnom je u domeni ministarstava obrane pojedinih zemalja", objašnjava.
Stavi li se po strani politički kontekst, postavlja se pitanje koliko i u kojim segmentima suradnja s izraelskim vojno-industrijskim kompleksom može koristiti Hrvatskoj.
"Bez daljnjega, Izrael ima vojnu tehniku i tehnologiju koja bi nam itekako bila dobrodošla i koju bi bilo dobro implementirati i kod nas. Izrael ima najbolji sustav protuzračne obrane u svijetu (Iron Dome ili Željezna kupola, nap.a.) bolji i od američkog, a mi nemamo nikakav sustav protuzračne obrane. U tom bi segmentu mogli naći zajednički jezik", smatra Ogorec.
"Koliko vidim, nema vojne suradnje"
Kada bi govorili o klasičnoj vojnoj suradnji, objašnjava naš sugovornik, to bi podrazumijevalo zajedničke vojne vježbe, školovanja pripadnika naših oružanih snaga u Izraelu i slično.
"U tom slučaju, bilo bi to savezništvo na vojnoj razini. Koliko vidim, toga nema, a koliko znam nešto takvo se i ne predviđa. Ovo je suradnja isključivo na razini ministarstva obrane", kazao je vojni analitičar Ogorec.
