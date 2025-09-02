Ogorec o situaciji u Srbiji: Takva izvanredna stanja obično ne završavaju dobro

Gost našega Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Marinko Ogorec, sveučilišni profesor i vojni analitičar. Pričali su o stanju u Srbiji, BiH te novom geopolitičkom odnosu snaga na globalnoj razini.
Oglas
Andrej Plenković podigao je prašinu izjavom da je Srbija "na rubu građanskog rata", smatra li Marinko Ogorec da je to točno?
"Možda je malo preuranjeno tako nešto reći. Međutim, premijer očito ima neke drugačije informacije i procjenjuje situaciju kakva jest. Srbija je u, najblaže rečeno, izuzetno problematičnom stanju. Takvo izvanredno stanje se ne smiruje, samo postupno eskalira", kazao je Ogorec.
"Kako će to završiti, to je vrlo upitno. Obično takva izvanredna stanja ne završavaju dobro. Nisam siguran na koji način će se u Srbiji taj problem riješiti. Ali da je stanje zabrinjavajuće, definitivno da", dodao je.
"Bosna i Hercegovina također ima svoje ozbiljne probleme, a vidimo da su to problemi koji isto tako mogu eskalirati. Možda je bila malo nespretno riješena ova sudska odluka da se Milorada Dodika kazni, s jedne strane zatvorom, s druge s oduzimanjem mogućnosti političkog angažmana. On to očito ne priznaje, ali stvara se potencijalna kriza pravosudnog sustava. Kako će se to riješiti treba vidjeti, ali imamo potencijalno još jedno krizno žarište", komentirao je napetu situaciju u BiH i Republici Srpskoj.
Može li ta kriza eskalirati i do sukoba, slijedom najave referenduma za nezavisnost RS?
"U kojoj mjeri i na koji način, to ćemo još vidjeti. Ali bez daljnjega će se javiti intenzivne separatističke težnje, pogotovo kod Dodika i njegovih sljedbenika. Pokušat će odcijepiti RS od ostatka BiH, nema drugog izbora nego ujedinjenje s Republikom Srbijom, a to bi bio ozbiljan regionalni problem."
Kako Ogorec komentira sastanak čelnika država iz Šangajske inicijative (SCO), kojoj pripadaju, između ostalih, Kina, Ruska Federacija. Indija, Iran, Pakistan i Bjelorusija?
"Inicijativa postoji još od 2000. Šangajska organizacija nastala je na temelju inicijative Vladimira Putina, ali sada glavnu ulogu ima Kina. Te zemlje nisu protiv Zapada, ali mogu predstavljati protutežu na globalnoj razini. Ponovno se javlja bipolarna konstelacija međunarodnih odnosa: s jedne strane skupina zemalja predvođena SAD-om, s druge skupina zemalja predvođena Kinom."
Međutim, kako taj novi odnos snaga na globalnoj geopolitičkoj razini utječe na naše područje?
"Očito je da u novoj konstelaciji međunarodnih odnosa Europa zauzima sekundarno mjesto. Europska unija pogotovo. Bilo na političkom, strateškom ili ekonomskom planu. Promijenilo se puno toga, Europa više nije u središtu pozornosti, moramo se svi privikavati na nove odnose snaga".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas