Okićena kuća iz naselja Podvinje kraj Slavonskog Broda izazvalo pažnju javnosti zbog načina na koji je okićena, što je pak dovelo i do toga da je neko te dekoracije oštetio.

Naime, na kući su blagdanskim lampicama vlasnici istaknuli natpis "Znam Da vam Smeta", pri čemu su posebno naglašena velika slova "ZDS". Osim toga, lampicama je oblikovan i grb s prvim bijelim poljem, što je dodatno privuklo pozornost.

Nakon toga i policija je izašla na teren nakon zaprimljene dojave.

"Trenutačno se utvrđuju sve činjenice i okolnosti te provjerava postoji li osnovana sumnje na počinjenje prekršaja", kratko su tada poručili iz policije.

A sada je kuća iz Slavonije opet pod povećalom javnosti. Naime, kako prenosi 24sata, netko je vlasniku kuće prerezao kablove.

"Točno je da su prerezali kablove. Policija će to riješiti kada pogleda nadzorne kamere", rekao je vlasnik kuće.

O svemu se oglasila i brodsko-posavska policija iz koje su rekli da je nepoznati počinitelj oštetio ukrasne svjetleće lampice na ogradi obiteljske kuće, vrijedne više stotina eura.

"Oštećeni je upoznat s pravom podnošenja prijedloga za kazneni progon vezano uz kazneno djelo oštećenja tuđe stvari", rekli su iz policije.

