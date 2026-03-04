Najmanje 225 hrvatskih pomoraca blokirano u Perzijskom zaljevu

REUTERS/Amr Alfiky

Na 105 brodova koji se nalaze u Perzijskom zaljevu, blokirano je i 225 hrvatskih pomoraca. Prema dostupnim podacima, svi su u dobrom zdravstvenom stanju i nitko od njih nije ozlijeđen u ratnim operacijama na tom području

Podijeli

Oglas

Kako javlja Novi list, riječ je o 225 pomoraca registriranih u CIMIS-u, Hrvatskom integriranom pomorskom informacijskom sustavu, što je utvrđeno je na sastanku održanom u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture (MMPI) u Zagrebu.

Riječki dnevnik prenosi izjavu Nevena Melvana, glavnog tajnika Sindikata pomoraca Hrvatske da je broj pomoraca u ratnim sukobima zahvaćenoj regiji veći od broja registriranih u CIMIS-u, i to za najmanje deset posto.

Na sastanku u Ministarstvu mora donesena je odluka o sazivanju Stožera za koordinaciju aktivnosti u slučaju ugroze hrvatskih brodova i hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi, tijela u kojemu su predstavnici Ministarstva mora, Sindikata pomoraca, Ministarstva vanjskih poslova, Hrvatske udruge brodara te agencija za zapošljavanje.

Na svjetskom tržištu rada zaposleno je ukupno 16000 naših pomoraca.

Hrvati uglavnom plove pod stranim zastavama

Prema dostupnim informacijama Europske agencije za sigurnost plovidbe (EMSA), u Perzijskom zaljevu trenutno se nalaze ukupno 3.134 broda, od čega su 602 broda od interesa za Europsku uniju.

Hrvatski pomorci uglavnom su ukrcani na brodove koji plove pod stranim zastava, a Ministarstvo mora u ovome trenutku ne raspolaže informacijama o eventualno ozlijeđenim hrvatskim državljanima.

Novi list piše da u Perzijskom i Omanskom zaljevu nema brodova koji plove pod hrvatskom zastavom. Republika Hrvatska uključena je u razmjenu informacija o kretanju brodova posredstvom naprednih informacijskih platformi Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA).

Osmorica zapela u Bahreinu

Na sastanku u Ministarstvu mora u utorak, razmotrena definirani su konkretni koraci u interesu sigurnosti i zaštite hrvatskih pomoraca. U raspravi je istaknuto kako bi, u slučaju duljeg trajanja krizne situacije, mogle nastati dodatne poteškoće u organizaciji smjena posada te repatrijaciji pomoraca u Hrvatsku.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poziva sve hrvatske državljane, pa tako i pomorce, da se jave u diplomatsko-konzularna predstavništva radi pružanja konzularne pomoći te eventualne repatrijacije.

Nataša Božić Čapalija, predstavnica CROSMA-e, kazala je kako su tvrtke članice Udruge posrednika u stalnom kontaktu s brodarskim kompanijama na kojima plove hrvatski pomorci, na brodovima u Perzijskom zaljevu, kao i sa samim pomorcima.

"Brodari poduzimaju sve mjere kako bi iz zone zahvaćene sukobima maknuli svoje brodove, a ukoliko ovakva situacija potraje, da se s tih brodova ljudi vrate kućama", istaknula je Čapalija.

Otkrila je i da je osam naših pomoraca zapelo u Bahreinu i čekaju da im se osigura nastavak putovanja.