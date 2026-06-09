o obnovi i razvoju
Okrugli stol SDP-a: Ključno je vratiti dostupnost javnog zdravstva
SDP je u Hrvatskom saboru organizirao u utorak okrugli stol pod nazivom "Obnova i razvoj javnog zdravstva" na kojem je naglasak stavljen na jačanje primarne zdravstvene zaštite, obiteljskim liječnicima i potrebi da zdravstvena usluga bude dostupna svima, a ne samo onima koji imaju novac platiti uslugu.
Kako je uvodno istaknuo saborski zastupnik SDP-a Mišo Krstičević, koji je organizator okruglog stola, javno zdravstvo još prati „zao glas da previše troši i da se kupa u parama s kojima se ne zna upravljati”.
„Vrlo rijetko možete čuti pravu istinu, a to je da se troši dvostruko manje od europskog prosjeka”, rekao je Krstičević dodajući kako se, za razliku od privatizacije dijela radnog vremena bolničkih liječnika, u javnosti puno manje govori o privatizaciji primarne zdravstvene zaštite.
Projekt mapiranja
Na okruglom stolu predstavljen je projekt mapiranja profitnog javnog zdravstva u Zagrebu koji je pokazao kako se kroz godine širio broj privatnih subjekata u zdravstvu, uz stalne skokove u odnosu na javno zdravstvo. Projekcija za sljedećih 15 godina pokazuje da bi, nastavi li se jednak tempo, profitno zdravstvo imati udio veći od 30 posto.
Kako je istaknuo Toni Podrug s Odsjeka za kulturne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci koji se godinama bavi analizom javno zdravstvenog sustava, šokirao se kada je shvatio da Hrvatska nema analizu kako se zdravstvena mreža može puniti, odnosno koji dio mogu obavljati privatnici, a koji obiteljski liječnici.
„Nije svaki privatnik problem, ali on mora biti integriran u sustav javne zaštite i cjelokupnu mrežu, a ne da mu se dopušta zakonima da sve više slobodno odlučuju što i kako da rade, a onda rade tako da zdravstvena usluga bude dostupna onome tko može platiti”, naglasio je Podrug dodajući da „onaj tko ima novaca, taj se liječi, a ima i ona „zovi čovika”.
Privatizacija javnog zdravstva
Dorja Vočanec iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr Andrija Štampar” rekla je kako privatizacija javnog zdravstva napreduje, a da se nikada nije propitalo je li to ispravno. „Nije učinjena nikakva financijska analiza, znanstvena analiza, koja bi dokazala da je to dobro za građane ili državu”, istaknula je Vočanec.
Karmen Lončarek s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci rekla je kako je naš zdravstveni sustav kroz desetljeća bio uravnoteživan i građen da bi pružao skrb. „Mi sada u sustavu koji je kalibriran za skrb počinjemo pružati usluge. To je kao da ste imali juhu, jeli ste je žlicom i sada je pokušavate jesti vilicom”, rekla je.
Kao problem istaknuto je i slabljenje domova zdravlja kroz privatizaciju, odnosno ranije koncesije, pri čemu nisu bili postavljeni uvjeti pod kojima se može otići u koncesiju, što je dovelo do toga da najprofitabilnije ordinacije odu u privatnike i oduzmu taj dio prihoda od domova zdravlja.
Specijalist obiteljske medicine Ino Protrka istaknuo je kako su razlike između zaposlenika doma zdravlja i koncesionara velike, pa onaj liječnik koji skrbi o dvostruko većem broju pacijenata ima dvostruko manju plaću ako nije privatnik. Preopterećnost administrativnim poslovima drugi je problem.
„Ne postoji europska zemlja gdje nema administratora na razini primarne zdravstvene zaštite. Mi smo očito najbogatija zemlja u EU jer imamo mogućnost koristiti medicinsku sestru i liječnika za administrativne poslove. Upitajte bilo kojeg pacijenta. Prva stvar koju će vam reći jest da se nikada nitko ne javlja na telefon. To zaista nije moguće, vjerujte mi”, rekao je Protrka.
Kekin: Ojačati primarnu zdravstvenu zaštitu
Saborska zastupnica Možemo! Ivana Kekin istaknula je kako je ključno ojačati primarnu zdravstvenu zaštitu jer „ako na primarnoj razini možemo osigurati maksimalnu zdravstvenu skrb, možemo imati održiv javni sustav".
„Nama trebaju najbolji liječnici na primarnoj razini, a mi desetljećima ljudima na Medicinskom fakultetu poručujemo da tamo idu luzeri. To je ona poruka koju šalju i svi ministri, uključujući i sadašnju ministricu, koji postavljaju bolničko centrirani sustav i sve svode na specijalista u bolnici, u kuli bjelokosnoj na Rebru”, poručila je Kekin.
Profesorica Lončarek upitala je SDP i Možemo jesu li za daljnju privatizaciju ili za egalitarno zdravstvo. „Ili ćemo ići prema nekoj čudnoj kombinaciji, a onda to imamo i sada i onda to HDZ radi puno bolje od vas”, rekla je Lončarek.
Krstičević je odgovorio kako uopće nije upitno da se kroz zdravstveni sustav želi graditi jednakost. Na važnost takvog pristupa upozorio je i Toni Podrug, koji je naglasio da ne treba izmišljati toplu vodu. „Ja sam za mač na profitno poslovanje u svijetu. Mislim da, ili ljudska vrsta više neće opstati na planeti, ili ćemo opstati u najgorem Mad Maxu”, zaključio je.
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