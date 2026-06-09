Okrugli stol SDP-a: Ključno je vratiti dostupnost javnog zdravstva

„Nije svaki privatnik problem, ali on mora biti integriran u sustav javne zaštite i cjelokupnu mrežu, a ne da mu se dopušta zakonima da sve više slobodno odlučuju što i kako da rade, a onda rade tako da zdravstvena usluga bude dostupna onome tko može platiti”, naglasio je Podrug dodajući da „onaj tko ima novaca, taj se liječi, a ima i ona „zovi čovika”.