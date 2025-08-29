Mikrobiološko onečišćenje mora kod Poreča i Raše, upozoravaju se kupači

"Rezultati analize mikrobioloških pokazatelja provedene od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u sklopu redovitog uzorkovanja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama, koje je provedeno od 26. do 28. kolovoza ove godine, ne zadovoljavaju propisane standarde za pokazatelje Escherichia coli, odnosno utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje na mjernim postajama Poreč, Peškera - lijeva strana uvale i Raša, AC Tunarica - lijeva strana uvale", izvijestili su iz Istarske županije.