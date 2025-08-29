Oglas

zavod za javno zdravstvo

Mikrobiološko onečišćenje mora kod Poreča i Raše, upozoravaju se kupači

author
Hina
|
29. kol. 2025. 18:56
17.07.2023., Porec: Ilustracija - Plaza Boriku Porecu. Photo: Sasa Miljevic/PIXSELL
Sasa Miljevic /PIXSELL

Uzorkovanjem kakvoće mora za kupanje na mjernim postajama u Poreču (Peškera - lijeva strana uvale) i u Raši, (AC Tunarica - lijeva strana uvale) Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije utvrdio je mikrobiološko onečišćenje mora Escherichiom coli, priopćeno je u petak.

Oglas

Kupačima se savjetuje oprez i praćenje obavijesti o eventualnim zabranama kupanja nakon dobivanja cjelovitih i novih rezultata,

"Rezultati analize mikrobioloških pokazatelja provedene od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u sklopu redovitog uzorkovanja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama, koje je provedeno od 26. do 28. kolovoza ove godine, ne zadovoljavaju propisane standarde za pokazatelje Escherichia coli, odnosno utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje na mjernim postajama Poreč, Peškera - lijeva strana uvale i Raša, AC Tunarica - lijeva strana uvale", izvijestili su iz Istarske županije.

Savjetuje se oprez

Kada dobiveni mikrobiološki pokazatelji prelaze granične vrijednosti za ocjenu "zadovoljavajuće", prema Uredbi o kakvoći mora za kupanje smatra se da je došlo do kratkotrajnog onečišćenja. Do prestanka kratkotrajnog onečišćenja, ovlaštenik svakodnevno obavlja dodatna uzorkovanja. 

Dodatnim uzorkovanjem od 28. kolovoza za mjernu postaju Poreč, Peškera – lijeva strana uvale i uzorkovanjem na mjernoj postaji postaji Raša, AC Tunarica-lijeva strana uvale, uzorci mora ne udovoljavaju propisanim kriterijima za pokazatelj Escherichia coli, navodi se u priopćenju.

O rezultatima ispitivanja i daljnjim postupanjima informirat će se javnost te se kupačima savjetuje oprez i praćenje obavijesti o eventualnim zabranama kupanja nakon dobivanja cjelovitih i novih rezultata te postupanja Inspekcije zaštite okoliša.

Teme
Escherichia coli Poreč Raša nastavni zavod za javno zdravstvo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ