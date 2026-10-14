Oporba: Dobili smo samo premijerove uvrede, ponižavanje, bahatost i odbijanje bilo kakve odgovornosti

"U izlaganjima Plenkovića i Hajdaša Dončića nije bilo ni spomena o Lici iako je glavni državni odvjetnik rekao da je došlo do jedne od najgorih ugroza nacionalne sigurnosti. Javnost ne zanimaju ni Slavica ni Marica niti vicevi koji su se pričali u raspravi nego ih zanima kako se dogodio taj bioteroristički čin i koje su sve institucije bile involvirane u toj najvećoj unutarnjoj agresiji nad našim stanovništvom od Domovinskog rata i brine ih banaliziranje te situacije", upozorio je.