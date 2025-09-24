Oporba: Izmjene Zakona o kaznenom postupku i Uskoku kao da je pisao Turudić

Kada je riječ o trajanju parničnih postupaka, 2020. godine bili smo na 655 dana, a sada smo na 350 do 400 dana. "Mantra je da pravosuđe ne valja i da nije dobro. Činjenica je da postupci traju dugo, ali ima pomaka", rekao je na kritike iz oporbe o sporosti pravosuđa.