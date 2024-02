Oporba spremna za prosvjed, a predsjednik Milanović najavljuje nove oluje: “Nagledali smo se…”

Podijeli :

Zbog Ivana Turudića koji je, osim laganja, izjavio i da nam EPPO možda nije potreban, oporba u subotu organizira prosvjed na Markovu trgu. Turudić je, kažu, kap koja je prelila čašu. HDZ-ovo porobljavanje, kažu, treba zaustaviti i zato traže izbore odmah. I dok premijer na sve odmahuje rukom i tvrdi da je Turudić novi glavni državni odvjetnik, predsjednik Milanović najavljuje "nove oluje".

Ni prijava ni novootkrivene laži neće spriječiti da Ivan Turudić vodi DORH. Ta priča je kaže premijer završena, a sve što se sada pojavljuje u eteru zakašnjelo je. 2015. od tadašnjeg premijera do ministra, svi su znali za Mamića i Turudića.

“Premijer zna za susret kojeg DORH prati, SOA izvršava, a policiju zaobilazimo, to zna i ministar pravosuđa, ali nitko od njih se ne bi “štel mešat.” Nego to puštate dva dana prije glasanja ne bi li ste nas uplašili. Pa što je vama, jeste vi normalni ljudi, pa nismo mi budale”, rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Plenković o upadu u Ministarstvo kulture: Tek ćemo vidjeti je li nadležan europski tužitelj ili DORH

“Nagledali smo se gaženja ljudskog dostojanstva”

Nisu budale, ali pokvarenjaci jesu, tvrdi Zoran Milanović, predsjednik Republike.

“To ne da nije nikakav izgovor, nije argument nego je bezobrazluk. Mi smo se zadnjih dana nagledali sluđivanja, u stvari gaženja ljudskog dostojanstva. Ovo je pljuvanje svim Hrvatima koji imaju dvije vijuge između uha. Jučer su opet ulovili tog probisvijeta Plenkovićevog na RTL-u, izgleda da ga je Mamić dovezao na RTL, kako slatko”, rekao je Milanović.

Ali moglo bi biti vrlo gorko:

“Sad ćeš vidjeti kad se digne oluja kako prolaziš kada gaziš po dostojanstvu hrvatskih ljudi. Dakle formira se veliki šator, veći od Hasanaginog”, poručio je Milanović.

Kekin otkrila kada bi Plenković mogao raspisati izbore: “On ne preza ni od čega”

“Markov trg će postati mjesto otpora”

Ako predsjednik najavljuje prosvjed na Markovu trgu, za njega je oporba spremna:

“Markov trg će postati mjesto otpora, ali još nešto više od toga, Markov trg će postati mjesto borbe za slobodu. Mi se borimo za demokratsku Hrvatsku, za bolju Hrvatsku i mi se borimo da ovoj Hrvatskoj, našoj Hrvatskoj, vratimo budućnost”, istaknuo je Peđa Grbin, predsjednik SDP-a.

“Hrvatski građani i građanke možda mogu dugo trpjeti i vrlo često dugo i tiho trpe, ali kada dođe do te kritične točke da su nekoliko puta u povijesti znali reći, a znat će i u subotu da ta Vlada više nema nikakav legitimitet. To se dogodilo i Tomislavu Karamarku, dogodilo se i nekima prije, dogodit će se i Andreju Plenkoviću”, poručila je Sandra Benčić, zastupnica Možemo.

Početak kampanje? Dok oporba prosvjeduje, Plenković snima spotove, a građani su jasni

“Kriminalci i masoni postaju državni odvjetnici”

Predsjednik Socijaldemokrata Davorko Vidović imao je posebnu poruku za sve one koji danima prebrojavaju koliko će ljudi doći i unaprijed govore o neuspjehu oporbe.

“Njima poručujem da je broj ljudi koji će biti ovdje potrebno promatrati pomnoženo s barem stotinu. Oni mlađi se možda ne sjećaju, ali i u 90-ima je 100 tisuća ljudi izašlo braniti jedan neovisni radio”, rekao je Vidović.

Izbor Turudića je upravo jedan takav trenutak otpora, nizala je oporba.

“Dovoljno je pogledati tu iza naših leđa ovu ogradu i sve nam je jasno”, rekla je Anka Mrak Taritaš, saborska zastupnica stranke Glas.

“Klijentelisti biraju klijenteliste, kriminalci i masoni postaju državni odvjetnici”, nadovezala se Katarina Peović, saborska zastupnica Radničke fronte.

“Eru HDZ mogu završiti samo ljudi ovdje koji stoje ispred vas. Nismo mi ni savršeni ni idealni, ali smo najbolje što hrvatska politika ima. Danas nas je okupila želja za spasom hrvatske demokracije, a time i hrvatske države”, poručio je Ivica Puljak, splitski gradonačelnik i predsjednik stranke Centar.

I Hrvatski Orban, kako premijera naziva oporba, imao je poruku za građane.

“To su te dvije političke Hrvatske. Ovi koji vas zovu ne bi bili za to da se pomogne Ukrajini, ovi koji vas zovu ne bi bili glasali za Zakon o hrvatskom jeziku. To je velikoj većini Hrvata sasvim dovoljno da odaberu onoga kojem će dati povjerenje. I to je to”, kazao je premijer.

Politički analitičar otkrio zašto je Plenković morao prihvatiti Turudića za šefa DORH-a

“Oporba pokušava na sve načine doći do pozornosti”

Potpredsjednik Vlade Oleg Butković ipak ne radi distinkciju mi ili oni. Kaže, jasno je da je počela kampanja.

“Oporba pokušava na sve načine doći do pozornosti, imaju pravo na prosvjed, sad zbog čega oni prosvjeduju i tko će sve doći, naravno građani mogu ići, to je njihovo pravo”, istaknuo je Butković.

Pravo je i da traže izbore odmah. Zato su prikupili potpise za raspuštanje Sabora. Iako nisu pozvani na prosvjed, potpise su dali Mostovci i Hrvatski suverenisti. O tome se mora glasati u idućih sedam dana.

