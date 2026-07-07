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Oprez! Hrvatska pošta upozorava na novu prevaru
Hrvatska pošta objavila je upozorenje građanima o novoj prijevari u kojoj se putem SMS poruka širi lažna obavijest koja poziva primatelja poruke na ažuriranje podataka o dostavi putem poveznice.
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"U pitanju je lažno predstavljanje uime Hrvatske pošte te pozivamo sve koji su primili sumnjivu poruku da je ignoriraju te da ne slijede poveznice navedene u njoj jer riskiraju krađu novčanih sredstava", navode iz Pošte.
Kako ističu, lažne se obavijesti mogu prepoznati po sumnjivoj adresi (službena domena Hrvatske pošte je posta.hr), gramatičkim pogreškama, tekstu na engleskom jeziku te nejasnoj poveznici na kojoj se od primatelja u pravilu traži unos broja bankovne kartice i CVC/CVV broj. Samo jedan od navedenih elemenata dovoljan je kako bi se utvrdila valjanost poruke.
"Službene obavijesti sadrže broj pošiljke koji se može provjeriti u sustavu za praćenje pošiljaka - https://posiljka.posta.hr/. Ako ste primili lažni SMS u istom periodu kada očekujete pošiljku, u pitanju je slučajnost. Jedino primatelj ili pošiljatelj pošiljke mogu saznati osnovne podatke o pošiljci uz pomoć sustava za praćenje i to ako raspolažu brojem pošiljke, odnosno ako je za pošiljku odabrana usluga praćenja", ističu iz Pošte.
Napominju da je plaćanje ili provođenje bilo koje druge transakcije u Hrvatskoj pošti za dostavu paketa ili pošiljaka moguće samo i jedino poštaru, u poštanskom uredu ili na paketomatima.
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