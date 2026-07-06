Orešković: Kako država ne bi ostala gluha i nijema, podnosim kaznenu prijavu protiv Dražena Keleminca

"Smatram da je ova snimka čisti dokaz o vrlo ozbiljnom kaznenom djelu javnog poticanja na netrpeljivost i mržnju. Ovdje se radi o negiranju genocidnog karaktera NDH - tvrditi da je Jasenovac bio radni logor, najavljivati prekopavanje i uvjeravati javnost da su u Jasenovcu pokopani hrvatski vojnici, civili, žene i djeca s križnog puta je doista nešto na što država ne smije ostati gluha i nijema", rekla je Orešković.