došao joj ispred stana
Orešković: Kako država ne bi ostala gluha i nijema, podnosim kaznenu prijavu protiv Dražena Keleminca
Saborska zastupnica Dalija Orešković gostovala je u Novom danu kod Nine Kljenak, gdje je govorila o kaznenoj prijavi protiv Dražena Kelemineca koji je ovog vikenda ponovno prosvjedovao pred njenim domom.
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Orešković nam je ustupila i snimku s prosvjeda u kojoj kako kaže Keleminec napada sve što bi trebali biti civilizacijski, moralni i državotvorni temelji Hrvatske.
"Smatram da je ova snimka čisti dokaz o vrlo ozbiljnom kaznenom djelu javnog poticanja na netrpeljivost i mržnju. Ovdje se radi o negiranju genocidnog karaktera NDH - tvrditi da je Jasenovac bio radni logor, najavljivati prekopavanje i uvjeravati javnost da su u Jasenovcu pokopani hrvatski vojnici, civili, žene i djeca s križnog puta je doista nešto na što država ne smije ostati gluha i nijema", rekla je Orešković.
A, "kako država ne bi ostala gluha i nijema", Orešković je otkrila da podnosi kaznenu prijavu protiv Dražena Keleminca i skupine koju on organizira.
"Ovo su vrlo opasne poruke koje na neki način idu u korak s nekim trendovima koje vidimo u drugim državama", dodala je.
Osvrnula se potom i na postupanje policije, poručivši da ima niz pitanja za ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića i premijera Andreja Plenkovića.
"Moje protupitanje Plenkoviću i Božinoviću je kako je moguće da Keleminec, koji napada policiju u Splitu i protiv kojeg policija podnosi optužni prijedlog i traži zatvor, nije dobio tih 30 dana zatvora, baš kako bi u tom istom razdoblju mogao meni doći pod prozor u trenutku kada ja tamo stanujem s dvije maloljetne djevojčice.
Kako to doživljaju u tom trenutku moje dvije maloljetne djevojčice, to se Andrej Plenković ne pita.
Dodala je i da neće odustati od borbe za pravdu.
"Realnost je takva da jednog proustaškog nasilnika ništa ne sprječava da izaziva strah i nelagodu. Od mene se očekuje da na tu situaciju reagiram pasivno, da se pomirim s ulogom nemoćne žrtve, ali to je nešto na što ja ne pristajem."
Na kraju je opisala i situaciju kada je Kelemincu donijela Domaćica kekse i Pelinkovac.
"Htjela sam prići Kelemincu, ali nisam mogla jer je policija pazila da ja ne isprovociram Keleminca, pa ima li većeg apsurda", zaključila je Dalija.
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