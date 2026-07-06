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došao joj ispred stana

Orešković: Kako država ne bi ostala gluha i nijema, podnosim kaznenu prijavu protiv Dražena Keleminca

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N1 Info
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06. srp. 2026. 11:40
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Saborska zastupnica Dalija Orešković gostovala je u Novom danu kod Nine Kljenak, gdje je govorila o kaznenoj prijavi protiv Dražena Kelemineca koji je ovog vikenda ponovno prosvjedovao pred njenim domom.

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Orešković nam je ustupila i snimku s prosvjeda u kojoj kako kaže Keleminec napada sve što bi trebali biti civilizacijski, moralni i državotvorni temelji Hrvatske.

"Smatram da je ova snimka čisti dokaz o vrlo ozbiljnom kaznenom djelu javnog poticanja na netrpeljivost i mržnju. Ovdje se radi o negiranju genocidnog karaktera NDH - tvrditi da je Jasenovac bio radni logor, najavljivati prekopavanje i uvjeravati javnost da su u Jasenovcu pokopani hrvatski vojnici, civili, žene i djeca s križnog puta je doista nešto na što država ne smije ostati gluha i nijema", rekla je Orešković.

A, "kako država ne bi ostala gluha i nijema", Orešković je otkrila da podnosi kaznenu prijavu protiv Dražena Keleminca i skupine koju on organizira.

"Ovo su vrlo opasne poruke koje na neki način idu u korak s nekim trendovima koje vidimo u drugim državama", dodala je.

Osvrnula se potom i na postupanje policije, poručivši da ima niz pitanja za ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića i premijera Andreja Plenkovića.

Dalija Orešković
Dalija Orešković/Facebook

"Moje protupitanje Plenkoviću i Božinoviću je kako je moguće da Keleminec, koji napada policiju u Splitu i protiv kojeg policija podnosi optužni prijedlog i traži zatvor, nije dobio tih 30 dana zatvora, baš kako bi u tom istom razdoblju mogao meni doći pod prozor u trenutku kada ja tamo stanujem s dvije maloljetne djevojčice.

Kako to doživljaju u tom trenutku moje dvije maloljetne djevojčice, to se Andrej Plenković ne pita.

Dodala je i da neće odustati od borbe za pravdu.

"Realnost je takva da jednog proustaškog nasilnika ništa ne sprječava da izaziva strah i nelagodu. Od mene se očekuje da na tu situaciju reagiram pasivno, da se pomirim s ulogom nemoćne žrtve, ali to je nešto na što ja ne pristajem."

Na kraju je opisala i situaciju kada je Kelemincu donijela Domaćica kekse i Pelinkovac.

"Htjela sam prići Kelemincu, ali nisam mogla jer je policija pazila da ja ne isprovociram Keleminca, pa ima li većeg apsurda", zaključila je Dalija.

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dalija orešković dražen keleminec

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (8)
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