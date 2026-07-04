Orešković: Keleminec opet ispred mog doma! Plenkoviću je u interesu da je on tu

Ali ne. Keleminac opet ispred moga doma napada sve što bi trebali biti civilizacijski, moralni i državotvorni temelji naše Hrvatske. Naravno, uz prisutnost policije. Da je država postupila po prijedlogu splitske policije koja je nakon što ih je Keleminec nedavno na prosvjedu protiv Borisa Dežulovića napao, te je zbog toga tražila da se Klemincu odredi zatvor, Keleminac danas ne bi bio ovdje. No Plenkoviću je u interesu da je Keleminac danas tu.